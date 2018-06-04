Красный воробей не догнал Дэдпула

Уже третью неделю подряд «Дэдпул 2» обгоняет соперников. По данным ЕАИС, ироничный кинокомикс заработал 76 млн рублей и снова стал лидером уикенда. На его счету уже более 1,1 млрд рублей. Голливудская новинка, шпионский экшн «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс, довольствуется только второй строчкой — 71 млн за четыре дня.

Буквально нос к носу с «Красным воробьем» финишировал «Хан Соло». Вторая неделя проката принесла спин-оффу «Звездных войн» 70 млн. Общая касса блокбастера составила печальные 287 млн рублей.

— То, что «Дэдпул 2» все еще удерживает лидерские позиции на третьей неделе проката, объясняется сразу несколькими факторами, — отметила в разговоре с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — Прежде всего, это, безусловно, хороший «сарафан», который с каждый неделей приводит в кинотеатры новую, в том числе и ранее не знакомую с франшизой аудиторию. Кроме того, главные релизы двух последних недель оказались не настолько сильны, чтобы обойти сиквел популярного кинокомикса.

Замыкают первую пятерку два российских релиза. На четвертом месте расположился «Черновик», экранизация романа фантаста Сергея Лукьяненко. По сравнению с превью-уикендом сборы увеличились незначительно — 62 млн против 57 млн. Всего в копилке релиза теперь 140 млн. Как отмечает киноэксперт, мнения зрителей относительно фильма разошлись: многим он показался зрелищным и увлекательным, но другая часть аудитории, не знакомая с первоисточником, нашла сюжет слишком запутанным.

Пятым стал отечественный мультфильм «Два хвоста», показавший старт даже несколько выше прогнозов аналитиков. Ему удалось серьезно обойти зарубежного конкурента — голливудскую семейную картину «Псы под прикрытием». Их сборы, соответственно, 42 млн и 25 млн. В первой десятке также держится другой российский мультфильм, «Садко», спустившийся на девятое место. Его результат составил 12 млн, что дает в сумме за две недели 56 млн.

— У нас очень высокие ожидания от предстоящих выходных, — рассказала Ольга Зинякова. — Новый фильм франшизы о динозаврах «Мир Юрского периода 2» имеет очень высокий кассовый потенциал и должен составить достойную конкуренцию «Дэдпулу». Летняя комедия «Красотка на всю голову» привлечет широкую женскую аудиторию и обязательно понравится всем, кто оценил комедию «Я худею». Также в прокате будет нашумевшая драма Кирилла Серебренникова «Лето» о Викторе Цое и Майке Науменко, премьера которой состоялась в рамках основного конкурса Каннского кинофестиваля.

Также на экраны выйдет еще несколько российских фильмов. Приключенческий исторический эпик «Первые» расскажет о первооткрывателях Витусе Беринге и Семене Челюскине. Ориентированный на старшее поколение боевик «Решение о ликвидации» с Игорем Петренко поведает о борцах с терроризмом. В то же время в кинотеатрах можно будет посмотреть тепло принятый критикой фильм ужасов «Реинкарнация» и получившую несколько призов Каннского кинофестиваля антивоенную драму «Фокстрот».