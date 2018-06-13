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Названы лучшие анимационные фильмы всех времен

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Фото: Studio Ghibli
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Эксперты составили рейтинг лучших анимационных лент всех времен. Лидером списка оказалось аниме «Могила светлячков» 1988 года.

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По данным критиков портала USA Today, это один из величайших анимационных фильмов о войне в истории. В нем рассказывается о подростке по имени Сейта и его младшей сестре Сэцуко, родители которых погибли во время Второй мировой войны.

На второе место эксперты поставили мультфильм «Головоломка» 2015 года, рассказывающий о жизни 11-летней школьницы, эмоции который представлены в виде живых существ. Далее в рейтинге расположилась третья часть «Истории игрушек», релиз которой состоялся в 2010 году.

Также в списке оказались аниме «Унесенные призраками», мультфильмы «Тайна Коко» и «ВАЛЛ-И», фэнтезийное аниме «Твое имя», фильм с анимационным главным персонажем «Приключения Паддингтона 2», японская лента «Мой сосед Тоторо» и многое другое.

12 июня эксперты составили рейтинг из 11 сериалов, посвященных супергероям вселенной Marvel. Лидером оказалось телевизионное шоу «Агент Картер», являющееся спин-оффом боевика «Первый Мститель».

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