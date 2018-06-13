Названы лучшие анимационные фильмы всех времен
Эксперты составили рейтинг лучших анимационных лент всех времен. Лидером списка оказалось аниме «Могила светлячков» 1988 года.
По данным критиков портала USA Today, это один из величайших анимационных фильмов о войне в истории. В нем рассказывается о подростке по имени Сейта и его младшей сестре Сэцуко, родители которых погибли во время Второй мировой войны.
На второе место эксперты поставили мультфильм «Головоломка» 2015 года, рассказывающий о жизни 11-летней школьницы, эмоции который представлены в виде живых существ. Далее в рейтинге расположилась третья часть «Истории игрушек», релиз которой состоялся в 2010 году.
Также в списке оказались аниме «Унесенные призраками», мультфильмы «Тайна Коко» и «ВАЛЛ-И», фэнтезийное аниме «Твое имя», фильм с анимационным главным персонажем «Приключения Паддингтона 2», японская лента «Мой сосед Тоторо» и многое другое.
12 июня эксперты составили рейтинг из 11 сериалов, посвященных супергероям вселенной Marvel. Лидером оказалось телевизионное шоу «Агент Картер», являющееся спин-оффом боевика «Первый Мститель».