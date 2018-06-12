Названы самые популярные книги московских библиотек

Столичные библиотеки составили рейтинг самых популярных книг, которые запрашивались читателями разных возрастов в мае текущего года. Об этом рассказала директор Центральной городской молодежной библиотеки имени М.А. Светлова Валентина Агафонова.

Среди взрослых посетителей самыми популярными стали: книга Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», «Бабий ветер» Дины Рубиной и «Скромный герой» перуанского автора Марио Варгаса Льосы.

«В последние годы стало больше произведений художественной литературы, в центре которых женский персонаж. Прослеживается тенденция представления героини морально и духовно сильной личностью: читателю сложно назвать ее принадлежащей к слабому полу, загадочной и т.д.», — цитирует Агафонову сайт мэра Москвы.

Сообщается, что среди фаворитов также оказались писатели — лауреаты литературных премий. Например, Евгений Водолазкин, роман которого «Лавр» принес автору премии «Ясная Поляна» и «Большая книга» в 2013 году, а также Андрей Рубанов, получивший премию «Ясная Поляна» за роман «Патриот» в 2017-м.

В майском списке оказались «Авиатор» Водолазкина, «Город Брежнев» Шамиля Идиатуллина, «Текст» Дмитрия Глуховского и «Заххок» Владимира Медведева.

Читатели младшего возраста отдали свои предпочтения «Сыну полка» Валентина Катаева, «Маленькому принцу» Антуана де Сент-Экзюпери и «Королевству кривых зеркал» Виталия Губарева.

7 июня в пресс–службе проекта «Активный гражданин» сообщалось, что москвичи выбрали единый дизайн читательского билета в московских библиотеках.