Москвичи выбрали дизайн нового единого читательского билета

В Москве презентовали единый читательский билет в новом дизайне. Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Активный гражданин».

Единый читательский билет дает право доступа во все столичные библиотеки. Его дизайн путем голосования определили участники проекта «Активный гражданин». Участие в нем приняли порядка 200 тыс. человек, большинство из которых (68,48%) поддержали вариант дизайна с книжными полками, сообщает РИАМО. Вариант оформления читательского билета схематическим рисунком книг с ярким акцентом оранжевого цвета поддержали 15,45% участников проекта, оформить его в сине-зеленых тонах с фирменным значком библиотек Москвы хотели 7,83% участников. Получить читательский билет можно бесплатно, срок его действия не ограничен.

В конце мая мэр Москвы Сергей Собянин пообещал запустить программу модернизации «Московские библиоцентры», нацеленную на развитие сети внутриквартальных учреждений.