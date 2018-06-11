Спектакль «Гарри Поттер и проклятое дитя» получил премию Tony

Спектакль по пьесе Джоан Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя» взял приз за лучшую драматическую постановку на 72-й церемонии награждения театральной премии Tony. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Звание лучшего актера получил Эндрю Гарфилд за главную роль в спектакле «Ангелы в Америке», а лучшей актрисы — Гленда Джексон за игру в постановке «Три высокие женщины».

В начале июня стало известно, что автор серии романов о юном волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг напишет новую книгу для детей. Писательница подчеркнула, что новое произведение не будет иметь отношения к школе волшебства «Хогвартс» и связанным с ней персонажам, однако она считает, что новая серия будет иметь не меньший успех.