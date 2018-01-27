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На Темзе появился круиз по местам из Гарри Поттера

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Фото: Global Look Press/Vickie Flores
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На реке Темзе в Великобритании появился недельный круиз по местам, вдохновившим писательницу Джоан Роулинг на написание серии книг о Гарри Поттере, а также по локациям, где снимался фильм. Об этом пишет Geek.com.

Круиз будет проходить на барже под названием Magna Carta. Путешествие начинается в Лондоне, после чего фанаты истории о юном волшебнике смогут увидеть озеро Вирджиня-Уотер (где в четвертой части фильма «Гарри Поттер и Узник Азкабана» снимали знакомство волшебника с гиппогрифом по имени Клювокрыл), улицу Пикет Пост Клоус (где снимали дом Дурслей в фильме «Гарри Поттер и Философский камень», а также колледж Крайст Черч в Оксфордском университете (где снимали Большой зал Хогвартса в первых двух фильмах).

В стоимость круиз входит визит на студию Warner Bros, где туристы могут посмотреть декорации и костюмы ко всем восьми частям фильма. Также в тур входит посещение дворца Хемптон-Корт и Виндзорского замка.

Баржа рассчитана на восемь человек. Каждая каюта названа в честь одного знаменитого британца: Генрих VIII, Кристофер Рен, Уильям Шекспир, Уинстон Черчилль. Стоимость тура на одного человека составляет $1,65 тыс. Кроме того, можно забронировать круиз на целую компанию из 6–8 человек.

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