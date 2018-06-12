Названы лучшие сериалы про супергероев вселенной Marvel

Эксперты составили рейтинг из 11 сериалов, посвященных супергероям вселенной Marvel. Лидером оказалось телевизионное шоу «Агент Картер», являющееся спин-оффом боевика «Первый Мститель».

Как сообщает портал USA Today, сериал рассказывает о приключениях Пегги Картер (Хейли Этвелл). Он выходил с 2015 по 2016 год и был закрыт после выхода двух сезонов.

На втором месте оказался сериал «Джессика Джонс», который рассказывает о девушке с суперспособностями и пристрастием к алкоголю. На протяжении двух сезонов она пытается наладить жизнь, работая частным детективом.

Третью строчку занял сериал «Люк Кейдж», который рассказывает о жизни темнокожего человека с непробиваемой кожей. Далее в списке расположились сериалы «Беглецы», «Защитники», «Агенты Щ.И.Т.», «Каратель» и «Железный кулак».

На последней строчке оказался сериал «Сверхлюди», вышедший в 2017 году.

4 июня стало известно, что вторая часть боевика «Дэдпул» от Marvel третью неделю возглавляет российский кинопрокат.