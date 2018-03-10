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Marvel хочет снять продолжение «Черной пантеры»

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Marvel Studios
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Marvel хочет снять продолжение фильма «Черная пантера» о приключениях одноименного супергероя. Об этом заявил руководитель киностудии Кевин Файги.

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Сообщается, что Райан Куглер, который является сценаристом и режиссером первого фильма, пока еще не дал согласия на участие в продолжении съемок. Однако сама студия уже решила, каким будет сиквел.

В США «Черную пантеру» назвали самым политкорректным фильмом года. В самой ленте преимущественно снимались темнокожие актеры. Вышедшая в прокат в феврале картина «Черная пантера» собрала более $1 млрд.

По итогам минувших выходных фантастический фильм по комиксам Marvel «Черная пантера» стал лидером российского проката. Картина собрала за два дня почти 315 млн рублей.

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