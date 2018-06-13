Динозавры, красотки и рокеры

Лидером российского проката ожидаемо стала вторая часть «Мира Юрского периода» с Крисом Праттом. По данным ЕАИС, новая серия приключений вечно живых динозавров собрала за первый уикенд 410 млн рублей. Комедия «Красотка на всю голову» с Эми Шумер стала второй с результатом в 39 млн. А замкнуло первую тройку российское «Лето» — картина Кирилла Серебренникова о восхождении на рок-олимп Виктора Цоя. Фильм взял в премьерную неделю 24 млн.

В целом же уикенд вышел смазанным из-за рабочей субботы, но релизы добрали свое благодаря длинным выходным по случаю Дня России. Как отметила в разговоре с «Известиями» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова, все фильмы недели вполне успешно воспользовались этой возможностью.

— «Мир Юрского периода 2» обошел на старте предыдущую часть франшизы и показал результат, достойный сильного летнего блокбастера. По итогам шести дней он собрал уже порядка 650 млн рублей, — рассказала эксперт. — Биографическая драма «Лето» стала самым кассовым фильмом Кирилла Серебренникова в российском прокате (42 млн) и выступила на одном уровне с такими яркими примерами авторского кино, как «Нелюбовь» (31 млн в первый уикенд) и «Аритмия» (22 млн).

На четвертое место спустился «Дэдпул 2», который до этого три недели подряд удерживал первую строчку. Без учета дополнительных выходных кинокомикс заработал 23 млн и сильно перевалил за 1,2 млрд. Пятое место уже второй уикенд подряд держит российский анимационный фильм «Два хвоста». Его касса составила 21 млн, что дает теперь в общей сумме 87 млн. Еще один российский релиз, фантастический «Черновик» по Сергею Лукьяненко, закончил прошедший уикенд седьмым (17 млн). Теперь в его копилке за три недели оказалось почти 180 млн.

— Уже в эти выходные снова произойдет смена лидера, — уверена Ольга Зинякова. — Главной премьерой недели станет «Суперсемейка 2», долгожданное продолжение анимационного хита. Фантастический боевик «Мир будущего» с Джеймсом Франко и Миллой Йовович понравится поклонникам постапокалиптического кино, а фильм «Аферисты поневоле» с Умой Турман и Тимом Ротом — поклонникам криминальных комедий.