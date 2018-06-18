Воронеж под сенью мастеров

Международный Платоновский фестиваль искусств, прошедший в Воронеже восьмой раз, отличился особенным размахом. Сегодня этот ежегодный смотр под руководством Михаила Бычкова не только может конкурировать с главными фестивалями двух столиц, но порой и затмевает их по универсальности: театральная, музыкальная, хореографическая, выставочная, литературная программы, каждая из которых хороша сама по себе, сливаются в масштабное многоголосие искусств.

В афише этого года были громкие зарубежные проекты, которые в России уже показывались, как La Verità Даниэле Финци Паски (действо синтетического жанра по мотивам живописи Дали) или «Автобиография» британского хореографа Уэйна МакГрегора. Но все-таки фестиваль делается в первую очередь для воронежцев, и для них знакомство с творчеством мастеров такого уровня ценно. Из крупнейших зарубежных гастролеров стоит отметить Кронос-квартет и «Балет Прельжокажа», показавший спектакли «Фреска. Картина на стене» (премьера в России) и Playlist#1, а также устроивший мастер-класс для тех, кто в Воронеже занимается хореографией.

Были в программе и российские раритеты. Горожане, видевшие моноспектакль Аллы Демидовой «Старик и море» в постановке Анатолия Васильева, могут гордиться этим зрительским опытом. Даже Петербург спектакля не удостоился (ждали на «Радугу» — сорвалось), до этого он был показан четыре раза в Москве, два раза в Екатеринбурге и вот теперь — два раза в Воронеже. У воронежцев была возможность задать вопросы на творческих встречах как самому Васильеву, человеку вообще-то совершенно не публичному, так и композитору Владимиру Мартынову, автору музыки к «Старику и морю».

Деятели искусства на Платоновском фестивале вообще непривычно доступны и демократичны. Так, например, придя в филармонию на музыку Леонида Десятникова, можно было узнать в одном из слушателей самого композитора. Программа была составлена популяризатором его искусства, пианистом Алексеем Гориболем, который исполнил, в частности, две трети нового фортепианного цикла «Буковинских песен». Официально премьера цикла состоится на днях в Перми, но все же первыми в России это сочинение, пусть и частично, услышали воронежцы.

Понятно, что на фоне таких имен собственно платоновская театральная линия побледнела. Хотя случилось и открытие — болгарский моноспектакль «Семен» в постановке Ивайло Гандева — о мальчике, который после смерти матери «перевоплотился» в нее, чтобы заменить мать для своей семьи. Странный рассказ, развивающий в русской литературе тему юродства, сыгран актером Димитаром Марковым, совпадающим с «природой чувств» автора. Но куда более платоновским по духу и мировоззрению, чем спектакли собственно по книгам «гения здешних мест», оказался «Кавказский меловой круг» Михаэля Тальхаймера, поставленный выдающимся режиссером в легендарном брехтовском театре «Берлинер ансамбль» по брехтовской же пьесе.