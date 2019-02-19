«Через экран идет мистическое воздействие»

Василий Ливанов рассказал «Известиям», как Владимир Путин помог ему в работе над фильмом «Медный всадник России». Это полнометражная картина об истории создания великого памятника. Народный артист, выступивший автором сценария, режиссером и генеральным продюсером, поделился подробностями только что завершенной работы и планами создать национальный образовательный проект для школьников.

— Министр культуры призвал театры ставить спектакли, приуроченные к 350-летию со дня рождения Петра I, которое будет отмечаться в 2022 году. А вы опередили всех и уже сняли фильм «Медный всадник России». Это интуиция или душевный порыв?

— Так совпало. Десять лет назад прочел интервью с педагогом, который набирал студентов на Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Он рассказал, что на собеседовании абитуриенту задали вопрос: «Кому стоит памятник на Сенатской площади?» Он ответил: «Скобелеву». А на эти курсы имеют право поступать только люди с высшим образованием. Я понял: надвигается образовательная катастрофа.

Стал интересоваться историей создания памятника, но у нас по этому поводу практически ничего не издавалось. Правда, была хорошая книга искусствоведа Авраама Кагановича «Медный всадник. История создания монумента». Прочел еще ряд книг об эпохе, интереснейшие дневники Екатерины II. С этого началось мое погружение в тему. Потом десять лет ушло на поиски средств для фильма.

Ливанов Памятник Петру I («Медный всадник») на Сенатской площади в Петербурге Фото: commons.wikimedia.org/Alex Florstein Fedorov

— Как и где в итоге нашлись деньги?

— В свое время я прочитал фразу: «Всё приходит вовремя для того, кто умеет ждать». Моим проектом заинтересовался президент Владимир Владимирович Путин. После награждения в Кремле (в 2016 году президент вручил Василию Ливанову орден Почета. — «Известия») он пригласил меня на личную встречу. Мы беседовали у него в кабинете, полтора часа говорили на разные темы. В результате благодаря прямой поддержке президента одна крупная корпорация выделила деньги на этот проект. А Фонд кино стал гарантом того, что фильм будет сделан.

— Главная тема картины — отношения художника и власти. Скульптора Фальконе, создавшего памятник Петру, и императрицы Екатерины II. А вывод напрашивается такой: если идеи творца поддержит правитель, то они воплотятся в жизнь.

— Это был один из редких случаев, когда художник и верховная власть оказались заодно. Если художника не поддерживает власть, то ему невероятно трудно проявить себя в монументальной работе. Екатерине понравился присланный Фальконе эскиз, поэтому она и пригласила скульптора в Петербург. Кроме того, французский философ Дени Дидро, с которым императрица постоянно переписывалась, дал Фальконе восторженную характеристику.

Хотя многие были против: мол, как это, француз будет делать памятник Петру I, да и его скульптурные новшества далеко не всеми принимались. Князь Иван Иванович Бецкой, президент Императорской академии художеств, был против его кандидатуры. Но Екатерина, несмотря на все возражения и сомнения, поверила в способность Фальконе воплотить замысел. За восемь лет он написал ей 20 писем, на каждое она отвечала, поддерживала его во всем, убеждая, что не надо обращать внимание ни на какую злобную критику.

Фото: commons.wikimedia.org/metmuseum.org Французский скульптор Этьен Морис Фальконе

— Без любовной линии Фальконе и его ученицы в фильме не обошлось?

— Да, с Фальконе в Россию приехала Мари-Анна Колло. Когда ей было 15 лет, она принесла в мастерскую скульптора свои работы. Ему они понравились, он стал ей помогать как художнику. А она была безответно влюблена в своего учителя… Не буду дальше рассказывать, увидите всё сами.

— В команде фильма — оператор Николай Немоляев, композитор Геннадий Гладков, актер Евгений Стеблов. Специально собрали ваших давних друзей?

— Десять лет мы вместе боролись за то, чтобы снять этот фильм. Опубликовали открытое письмо о нашем замысле. Так мы показали, что у нас есть сценарий и творческая группа, готовая воплотить идею в жизнь.

— Для многих будет неожиданностью, что роль Екатерины в вашем фильме досталась телеведущей Ольге Беловой.

— Образы Екатерины, которые я видел раньше, меня абсолютно не устраивают и не впечатляют. Суетливые, болтливые и сексуально озабоченные, они внешне и по манере поведения не соответствуют исторической правде. У нас два государя имеют звание «великий»: Петр I и Екатерина II. Ольга Белова похожа на Екатерину. В ней есть то, что невозможно сыграть, — спокойное чувство собственного достоинства. Кино ведь дело загадочное: через экран идет мистическое воздействие на публику. Любовь можно изобразить на экране взглядами, прикосновениями, а чувство собственного достоинства или есть, или нет.

Ливанов Актриса и телеведущая Ольга Белова в роли Екатерины II Фото: кинокомпания «Круглый стол»

— Кто из актеров пробовался на роль Фальконе?

— Я не проводил кинопроб, чем потряс народного артиста России Евгения Редько. Он меня спрашивал: «А когда моя кинопроба?» На что я ему ответил: «А тебе она нужна?» Кроме него, я никого в роли Фальконе не видел.

— Когда-то ваш отец Борис Николаевич Ливанов сыграл Потемкина в фильме Михаила Ромма «Адмирал Ушаков», а в «Медном всаднике России» Потемкина играет ваш сын, тоже Борис Ливанов. Династия продолжается?

— Внешне мой старший сын похож на своего деда Бориса Ливанова, а оба они похожи на Потемкина, поэтому я решил пригласить его на эту роль. У нас получился молодой Потемкин, ведь он был на десять лет моложе Екатерины. Не могу сказать, что династия продолжается. Для Бориса кинематограф — эпизодические проявления, а занят он литературой. Вспоминаю, как мой отец поначалу очень опасался, что я пойду в актеры.

— Вы точно не зря пошли в актеры. Ваш Шерлок Холмс — всемирно признанный герой. Но многие дети именитых актеров только пользуются славой отцов.

— Они идут в артисты по фамильной инерции. То, чего боялся мой отец: дед — актер, отец — актер и я — актер. Слава богу, не инерция определила мой профессиональный выбор.

Ливанов Борис Ливанов в роли Григория Потемкина Фото: кинокомпания «Круглый стол»

Актерская профессия требует огромного душевного здоровья. Часто мы слышим, что кто-то спился — это значит, что он не годится и не соответствует профессии. Нужно иметь веру в себя, желание создать нечто великое. Настоящего художника поддерживает именно это. Чаплин в дневниках писал, что когда чувствовал упадок душевных сил, то говорил себе: это всё ерунда, пройдет, а я — гений. Со стороны никто помочь не может стать талантливым. Одаренный человек осознает меру своего таланта лучше любого критика и должен полагаться только на свои силы.

— Много бесталанных, но популярных артистов.

— Популярность — это мода. Вроде бы десять лет назад носили такие брюки, а сегодня они выглядят нелепо. Сегодня человека знают все, а через десять лет никто и не вспомнит. Актер, востребованный публикой (а мы работаем для людей), должен становиться знаменитым, а не популярным. В чем отличие? Люди помнят созданные тобой образы. Искусство модников не терпит.

— Часто можно слышать мнение, что актер — женская профессия. Видимо, вы так не считаете?

— Как-то ко мне пришел корреспондент и стал говорить, что актерская профессия — женская, потому что женщины хотят нравиться, у них это в крови. Я его спросил: «Ты ведь хочешь, чтобы твои статьи нравились читателям? Значит, ты женщина по своей психологии?» Он смутился.

Ливанов Заслуженный артист РСФСР Василий Ливанов в роли Шерлока Холмса в фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской

Актер — страшная профессия, потому что русская школа требует перевоплощения. Дело актера —- создавать художественный образ, то есть быть разным человеком в разных фильмах. А в сериалах, которые сейчас идут по ТВ, никто образов не создает. Демонстрируют то, что называется «я в предлагаемых обстоятельствах». Это навыки второго курса театрального училища. Актер в одном сериале с усами приклеенными, в другом шапки меняет, но он всё тот же. Сегодня занижено понимание профессии. Главная задача — собирать залы и гнать деньги.

— Во всем деньги виноваты?

— Да, главное — деньги, остальное всё потом. Чем отличается американское общество? Цинизмом. Что такое американская мечта? Быть успешным, то есть быть богатым. Где там христианство? Российское общество становится таким же. Мы заражены поклонением золотому тельцу.

Почему мы сделали фильм «Медный всадник России»? Это фильм о нашем прошлом, чтобы люди задумались, какими были наши предки.

Буду на самом высшем уровне просить помощи для создания национального образовательного проекта, серии художественных фильмов, цель которых — изучение русской истории. Такие фильмы должны войти в школьную программу начиная с шестого класса. Они помогут юношеству прочувствовать и понять нашу историю на эмоциональном уровне.

Ливанов Сцена из фильма «Медный всадник России», режиссер Василий Ливанов Фото: кинокомпания «Круглый стол»

— Современная цивилизация часто выключает эмоции, оставляя факты и действия.

— Нельзя путать цивилизацию и культуру. Мартышку можно научить тыкать пальцами в компьютер и айфон, даже, говорят, автомобиль водить. Это цивилизация. Культура в другом: в близости к десяти заповедям, в понимании значения человека в мире. Искусство ничего не может изменить. Искусство дает людям надежду, что можно и нужно быть лучше. Тебе, обществу, государству нужно быть лучше. Если искусство не дает этой надежды, это что угодно, только не искусство.