Нормандская норма: кинофорум в Онфлёре посетили все поколения

Петербургская художница становится учительницей рисования в маленьком северном городке, чтобы быть ближе к отбывающему наказание мужу. Фильм с таким зачином стал абсолютным победителем 27-го фестиваля российского кино, завершившегося в Онфлёре (Франция). «Простой карандаш» режиссера Натальи Назаровой одинаково высоко оценило и профессиональное жюри, удостоившее картину Гран-при, и зрители, вручившие ей приз зрительских симпатий. «Известия» оценили интерес французов к российской жизни и кинематографу.

Медведь и медведица

На 27-м году существования фестиваля его символ — красный медведь — обзавелся медведицей и медвежатами. На афишах и постерах, украсивших улочки и площади старинного нормандского городка, забавное медвежье семейство вглядывается в воображаемый экран. Семья стала главной темой очередного фестиваля и, с одной стороны, упростила отбор контента (какой фильм не о семье — бывшей, нынешней или будущей?), а с другой — усложнила задачу жюри: все восемь фильмов конкурса были достойны наград.

— Мы не оценивали лучший фильм — это не спортивное состязание. Фильмы-лауреаты затронули нашу душу, — поделился с «Известиями» председатель жюри Жерар Кравчик. — Огромная радость, что на всех показах не было свободных мест. Если тенденция продолжится, у нас будет для кого снимать.

Открывая церемонию вручения призов, председатель сначала признался в любви к русским и России, а потом сравнил себя с ребенком, который стоит перед рождественской витриной и никак не может выбрать подарок — все хороши. В итоге лучшим фильмом был признан «Простой карандаш» Натальи Назаровой. Картина о преображающих мир энергиях — любви и искусстве — победила по совокупности заслуг: крепкий сценарий и режиссура, отличная операторская работа Андрея Найденова, без промаха вникшие в свои образы актеры, в том числе непрофессионалы, и самое главное — точная авторская интонация. Жюри она настолько тронула, что фильм получил также приз за лучшую женскую роль. Справедливость судейских решений вскоре может оценить и российский зритель: фильм в прокате с 5 декабря.

Надежда Горелова, сыгравшая учительницу, разделила свою награду с 85-летней актрисой Ярославского театра имени Волкова Еленой Сусаниной из картины Юсупа Разыкова «Керосин», и этот вердикт был встречен овацией. Так зал оценил стойкость и силу духа героини Елены Ивановны, пожилой жительницы села Порожки.

В мужском разделе тоже оказалось два победителя — Иван Янковский и Александр Петров, сыгравшие в триллере «Текст» режиссера Клима Шипенко. Кроме того, картина получила приз за лучший сценарий. Лучшим дебютом стали «Близкие» Ксении Зуевой. Фильм — участник Каннского кинофестиваля «Однажды в Трубчевске» Ларисы Садиловой вопреки прогнозам остался без призов. Впрочем, лучшей наградой для драмы из российской провинциальной жизни будет французский прокат — фильм куплен и вскоре выходит на экраны. А вот российские зрители ленту могут и не увидеть — о ее релизе до сих пор не объявлено.

Документальная правда

Помимо игрового кино (конкурс, «короткий метр», программы современных российских и советских фильмов) в Онфлёре была представлена и документалистика. Повествования о буднях большой страны отличились разнообразием тем и оригинальностью подачи. Были здесь рассказы о горной узкоколейке («Не за горами» Алексея Евстигнеева), кавказских девушках, играющих в футбол («Куда пошла твоя невеста?» Таира Полад-заде и Филиппа Задорожного), немолодых людях, встретившихся по объявлению («Одинокие сердца» Ангелины Морозовой), пассажирах поезда Москва–Владивосток («Плацкарт. Путешествие в третьем классе» Родиона Исмаилова).

Свою «Пятерку» Михаил Горобчук снял из окна квартиры, а сюжетом картины стали отношения соседа и его заслуженного автомобиля. Борис Караджев вникнул в трагическую судьбу советского Голливуда («Фабрика грез» товарища Сталина» ). В 1930-х проект планировали запустить в Крыму, но его инициатор и руководитель Борис Шумяцкий был арестован и расстрелян. Еще одна историческая лента — «Двойная жизнь: секс и СССР» Инары Колмане — в итоге стала обладателем приза зрительских симпатий. Пока это единственная награда, которая вручается в документальном разделе, но не исключено, что вскоре их станет больше — документальное кино сегодня часто притягательнее игрового.

— В свое время мы делали документальный конкурс, потом перестали по объективным причинам — партнеры ушли, — рассказала «Известиям» программный директор и координатор фестиваля Елена Дюффорт. — Но мы всегда хотели его возобновить, потому что документальное кино — это прямой взгляд на мир, правда об обществе, которую в игровых фильмах не увидишь.

Русское кино для французских школьников

Круглые столы и мастер-классы — обязательная часть фестиваля в Онфлёре. Председатель жюри Жерар Кравчик провел мастер-класс по сценарному мастерству, где рассказал, как выстраивать сюжет по одной-единственной фотографии.

— Основой фильма должны быть реальные события, а дальше уже можно включать моделированную эмоцию, — поделился он с «Известиями» своими наработками.

Руководитель отдела Восточной Европы в UNIFRANCE и многолетний отборщик Каннского кинофестиваля Жоэль Шапрон стал модератором круглого стола с интригующим названием «Является ли Франция главной площадкой для российского кино в Европе?». Судя по приведенной статистике за 2018 год — и да, и нет. По количеству выпущенных в прокат фильмов — 22 — впереди Германия. Однако по количеству посетителей кинотеатров Франция — вторая после Турции. А по качеству приоритетной продукции вообще первая. Такие гурманские фильмы, как «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Лето» Кирилла Серебренникова, пользуются здесь безусловным спросом.

Что касается Онфлёра, то публика, съезжающаяся на фестиваль со всего региона, с равным интересом смотрит и авторские, и зрительские фильмы. В залах — аншлаги. Ходить на русское кино для Нормандии уже норма.

— 27 лет назад нам удалось открыть окно в Россию, и с тех пор оно не закрывается, — поделился с «Известиями» мэр Онфлёра Мишель Ламар. — Фестиваль способствует экономическому процветанию: в отелях и ресторанах полно публики, а наши дети приобщаются к русской культуре.

Мэр прав: на этот раз среди умудренных опытом киноманов появилась молодежь — школьники и студенты, а это верная гарантия того, что фестиваль в Онфлёре будет жить.