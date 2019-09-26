Кино против санкций: «Евразийский мост» расширил географию

Победой российского кино и громкими предпремьерными показами запомнился IV международный кинофестиваль «Евразийский мост», завершившийся в Ялте. Сразу две отечественные картины взяли в этом году главные награды в игровом конкурсе. «Сестренка» Александра Галибина получила Гран-при и приз зрительских симпатий крымчан (к слову, картина вышла в прокат еще 19 сентября), а «Волшебник» дебютанта Михаила Морскова был отмечен за лучшую режиссуру.

Несмотря на то что многие представители иностранной киноиндустрии по-прежнему боятся привозить свои фильмы в Крым, география «Евразийского моста-2019» была достаточно широкой: в конкурсе участвовали картины производства Германии, Болгарии, Италии, Канады, Испании, Армении, Китая, Франции и других стран. Фестиваль в этом году посетили гости из 14 государств.

Фото: пресс-служба кинофестиваля "Евразийский мост" Вручение специального приз учредителя фестиваля режиссеру фильма «Осень» Чжоу Лидун

— Мои русские коллеги рассказывали мне, насколько непросто составлять программу для этого фестиваля, — рассказал «Известиям» член жюри игрового конкурса испанский киновед Хайме Ногера. — Отборщик Кирилл Разлогов уже который год пытается найти баланс в ситуации, когда создатели фестивальных хитов не хотят приезжать в Крым, а показывать местным жителям плохое кино не хочется. Но после просмотра восьми конкурсных картин с уверенностью могу сказать, что все фильмы на этом фестивале просто замечательные

Уровень работ отметил и представитель жюри документального конкурса, актер и режиссер Кирилл Плетнев.

— Смотреть документальные фильмы было действительно интересно. Хотя я понимаю, что сюда действительно мало кто едет, потому что боятся санкций и возможного отказа в американской визе. Программа от этого, конечно, страдает, но все равно остается на высоком уровне, — отметил в разговоре с «Известиями» Кирилл Плетнев.

Многие фильмы игрового конкурса, которые были показы на «Евразийском мосту», рассказывали о намерении людей изменить свою жизнь. Одной героине для этого потребовалось поехать в необычное заграничное путешествие, другой — вместе с дочерью сбежать от мужа-тирана. Кто-то вопреки врачебной этике влюбляется в свою пациентку, кто-то решается улететь на другой край континента. Общечеловеческие проблемы и чаяния, понятные зрителю любой страны и национальности, уже который год пользуются очевидной популярностью у режиссеров-конкурсантов.

Фото: пресс-служба кинофестиваля "Евразийский мост" Юнный актер Арслан Крымчурин и режиссер Никита Михалков на ялтинском смотре «Евразийский мост»

Заработавший Гран-при документального конкурса фильм «Разговор о деревьях» режиссера Сухайба Гасмельбари повествует о трех режиссерах, решивших возродить кинематограф в Судане. Несмотря на препоны властей, отсутствие индустрии в стране, с упорством и юмором они делают всё, чтобы заниматься делом своей жизни, — кино. По словам членов жюри, их «сердца киношников» были тронуты до глубины души.

Отсутствие так называемых фестивальных хитов в расписании организаторы киносмотра с лихвой компенсировали предпремьерными показами самых ожидаемых отечественных киноновинок. Крымчане первыми в России увидели боевик Карена Оганесяна «Герой» со Светланой Ходченковой, Александром Петровым и Владимиром Машковым в главных ролях, посмотрели откровенный триллер «Текст», снятый по одноименному роману Дмитрия Глуховского, — он стал фильмом открытия фестиваля. Представить картину в Ялту приехали исполнители главных ролей — Александр Петров и Кристина Асмус, а также режиссер ленты Клим Шипенко. Закрыла фестиваль комедия Анны Пармас «Давай разведемся» с Анной Михалковой в главной роли.