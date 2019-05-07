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Жириновский поспорил с Михалковым на тему объединяющей россиян идеи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вступил в полемику с известным кинорежиссером Никитой Михалковым, заявив, что в России необходимо развивать партийную систему, а не предлагать жителям страны увлечься раздельным сбором мусора. Депутат написал открытое письмо, которое во вторник, 7 мая, цитирует пресс-служба партии.

«В одном из последних выпусков Вашей авторской программы «Бесогон ТВ» Вы отметили, что нашему обществу нужно общее дело-увлечение. Как в свое время молодежь ездила на БАМ (Байкало-Амурская магистраль. — Ред.), на освоение целины, сегодня мы должны, например, увлечься раздельным сбором мусора», — говорится в письме Жириновского.

Политик отметил, что реальная причина апатии граждан не в отсутствии общего дела, а в том, что в стране «нет демократии, вот и приходится придумывать для людей отдушину». В связи с этим Жириновский призвал активнее развивать партийную систему в стране.

«Только партии, которые напрямую связаны со своими избирателями, могут управлять общественными процессами, отводить пар или воплощать мечты», — цитирует лидера ЛДПР «РИА Новости».

Речь идет о выпуске передачи «Бесогон ТВ», опубликованной на сайте YouTube 1 марта. В ролике Михалков размышляет о том, что мешает сближению президента и народа. В качестве одного из способов преодоления дистанции Михалков предложил организовать общее дело. Альтернативой поездкам молодежи на БАМ, по мнению артиста, может стать раздельный сбор мусора.

27 марта Жириновский в эфире телеканала «Россия 24» дал несколько советов по борьбе с коррупцией во власти. По его наблюдениям, взятки всегда появляются там, где идет распределение денег, например в министерствах и губернаторском корпусе. Искоренить эту практику поможет многопартийность администрации, считает политик.

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