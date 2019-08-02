Многооконный режим: фестиваль в Выборге собрал более сотни фильмов

На XXVII кинофестивале «Окно в Европу», который стартует в Выборге 2 августа, будут представлены новые фильмы Константина Лопушанского и Павла Руминова, пройдет ретроспектива армянского классика Арутюна Хачатряна, а за главный приз наряду с другими конкурсантами поборется скандальная лента «Элефант». Ее постер гласит: «Автор сценария и режиссер пожелал остаться неизвестным».

Выборгский смотр всегда балансирует между кино авторским, подчас даже экспериментальным, и «зрительскими» лентами. Так, в основном конкурсе соседствуют «Смерть нам к лицу» Бориса Гуца, целиком снятая на смартфон (как и его прошлогодний «Фагот»), и комедия Ивана Снежкина «Печень», в которой роль криминального авторитета сыграл Сергей Маковецкий. А лента «Семь пьяниц» Сергея Кузнецова и вовсе выглядит попыткой усидеть на двух стульях. «Крафтовый вестерн с элементами хоррора и комедии», как определяет его сам автор, окажется, скорее всего, хулиганским артхаусом в эффектной жанровой оболочке.

Впрочем, наибольшие перспективы добраться до проката не у них, а у ленты «Элефант», работу над которой в качестве режиссера и сценариста начинал Алексей Красовский («Коллектор»), но из-за конфликта с продюсерами Алексеем Гуськовым и Сергеем Сельяновым ушел из проекта. Отсюда — ироничная фраза на постере. В любом случае «Элефант» привлекает уже одним только актерским составом. Помимо Гуськова, исполнившего главную роль, здесь фигурируют Полина Агуреева, Ян Цапник, звезда клипа «Ленинграда» про лабутены Юлия Топольницкая и даже французский писатель Фредерик Бегбедер.

Взаимоотношения продюсера и режиссера станут темой круглого стола, который пройдет в рамках фестиваля. Необходимость серьезной дискуссии давно назрела, считает генеральный продюсер «Окна в Европу» Геворг Нерсисян.

— Это вечная проблема кинематографа, характерная для любой страны, ведь над фильмом работает много людей. Но обостряется она, когда киноиндустрия становится более продюсерской, — пояснил «Известиям» Геворг Нерсисян. — За последние годы продюсерского кино в России стало больше. И хотя главный продюсер у нас — государство, суть та же. Поэтому нам кажется важным обсудить эти вопросы.

Помимо игрового конкурса, «Окно в Европу» традиционно предлагает и сильную внеконкурсную секцию, где, в частности, можно увидеть новинки с недавнего «Кинотавра», еще не вышедшие в прокат. В их числе — победитель сочинского смотра «Бык» Бориса Акопова и завоевавший Приз гильдии киноведов и кинокритиков «Керосин» Юсупа Разыкова, чье «Турецкое седло» стало одним из главных фестивальных хитов 2017 года. За выборгские награды Разыков тоже поборется — еще одной новинкой «Танец с саблями».

В отдельный конкурс выделены фильмы, созданные в копродукции с другими странами. В их числе — российско-американская документалка «Женщины ГУЛАГа» Марианны Яровской, попавшая в шорт-лист «Оскара», а затем показанная на ММКФ-2019.

— Программа «Копродукция. Окно в мир» становится всё шире, — поделился с «Известиями» Геворг Нерсисян. — Когда мы впервые делали эту программу, выбрали из 12 картин семь. Но с каждым годом нам присылают всё больше фильмов на этот конкурс. Так что можно говорить о тенденции, и это радует, поскольку способствует выходу нашего кино на международный рынок.

Из других заметных премьер «Окна в Европу» можно назвать новый мультфильм двукратного оскаровского номинанта Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» (конкурс анимационного кино), долгожданную ленту петербургского классика Константина Лопушанского «Сквозь черное стекло» (внеконкурсное «Специальное событие») и «Успех» Павла Руминова, удостоенный чести закрывать фестиваль.

Также жителей и гостей Выборга ждет ретроспектива Арутюна Хачатряна, презентации неоконченных кинопроектов (в их числе — режиссерские работы Гоши Куценко, Ивана Болотникова и Александра Золотухина), мастер-классы известных деятелей культуры и концертная программа.