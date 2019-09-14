Единорог и мамонты: стартует фестиваль иностранных фильмов о России

Дети Чернобыля на Кубе, дружба с космонавтом по радио, русские хоккеисты в НХЛ и охотники на мамонтов в Якутии — это далеко не полный перечень сюжетов из кинопрограммы фестиваля «Золотой единорог», показы которого пройдут с 18 по 29 сентября сразу в четырех городах страны — Москве, Петербурге, Воронеже и Тобольске. Это спутник одноименной лондонской премии, в рамках которой международное жюри оценивает российские фильмы, а русское жюри — иностранное кино о России.

В турне по стране отправятся номинанты прошлого года в игровой и документальной категориях за лучший зарубежный фильм на русскую тему. В том числе в рамках фестиваля состоится национальная премьера документальной картины американца Джошуа Риля «Русская пятерка» — о знаменитой связке хоккеистов-выходцев из СССР в команде Red Wings, которая привела детройтский клуб к Кубку Стэнли и изменила стиль игры на континенте. Московский показ лично представят участники «Пятерки» Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров, Игорь Ларионов, а также режиссер и продюсеры картины.

Фото: пресс-служба фестиваля «Золотой единорог» Джошуа Риль

— Радует разнообразие тем и сюжетов программы, что доказывает: стереотипы о России не так сильны. Тут и хоккей, и космос, и Транссиб, и якутские охотники на мамонтов, и много всего другого, — рассказал «Известиям» генеральный продюсер премии и фестиваля Филип Перкон. — Такое кино не часто доезжает до российского зрителя (стабильно привозят только голливудские блокбастеры), но увидеть его однозначно стоит. Во-первых, всегда любопытно, что о тебе думают другие. Это может быть смешно, вызывающе, правдиво или не очень, но точно интересно. Тем более, что эти фильмы уже прошли оценку русского жюри.

Судили иностранное кино артисты Ольга Сутулова и Михаил Горевой, режиссер Олег Асадулин и фестивальный куратор Стас Тыркин. Коллегиальным решением они признали лучшим фильм кубинца Эрнесто Даранаса «Серхио и Сергей» — о том, как подружились на расстоянии гаванский учитель и русский космонавт, застрявший на орбитальной станции «Мир». Общая страсть к радио помогает им пережить те драматические катаклизмы, что произошли в 1990-е годы в каждой из стран. Исполнитель роли Сергея Эктор Ноа лично приедет в Россию представить картину.

Тему 1990-х продолжает нашумевший «Хрусталь» белорусско-американского режиссера Дарьи Жук — о том, каким был Минск в это тревожное, но яркое десятилетие (фильм получил «Нику» и был выдвинут от Белорусии на «Оскар»). На премию Американской киноакадемии также претендовала — но уже от Кубы — драма «Переводчик» с бразильцем Родриго Санторо («300 спартанцев»). Известный актер играет гаванского профессора русской литературы, которого направляют в больницу переводчиком для детей, прибывших на лечение из зоны Чернобыльской катастрофы.

Фото: пресс-служба фестиваля «Золотой единорог» Дарья Жук

Также в программе — драма «87 детей» (Украина, Германия, США) о Холокосте в Крыму и триллер «Русская невеста» (США), о страшных последствиях одного скороспелого брака с американским миллиардером. Из документальных фильмов — «Война снайпера» американки Ольги Шектер, хроника военных действий в Донбассе, увиденная с точки зрения добровольца-серба (картину жюри признала лучшей в своей категории). Есть в программе «Белая стрела» — российская одиссея британского музыканта Джима Крофта, который решил дать концерт в каждом городе Транссиба.

Наконец, «Золотой единорог» покажет и документальный блокбастер «Генезис 2.0» россиянина Максима Арбугаева и швейцарца Кристиана Фрая, который выиграл награду за лучшую операторскую работу на «Сандэнсе» и приз зрительский симпатий на Московском кинофестивале. Это интригующая и визуально изобретательная история о неочевидных связях якутских охотников за трофеями, которые в вечной мерзлоте ищут останки доисторических мамонтов, и энтузиастов клонирования из ультрасовременной лаборатории в Южной Корее.

Практически все показы бесплатны (нужно лишь зарегистрироваться на сайте) и будут сопровождаться обсуждением с участием создателей и экспертов — от историков до военных корреспондентов.