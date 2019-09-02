Дошла до «Края»: «Дылда» дотянулась до Сахалина

В Южно-Сахалинске подошел к концу девятый международный кинофестиваль «Край света. Восток». Рекордный по числу стран-участниц (40), программ (14) и погодному разнообразию — от ливня и холодов до солнцепека. Гран-при и миллион рублей получила картина-фаворит «Дылда». Собрав награды Канн, «Кинотавра» и «Зеркала», фильм Кантемира Балагова ожидаемо не мог остаться без очередной статуэтки.

Отметило жюри и актерский ансамбль «Дылды». Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина получили приз в номинации «Лучшее исполнение женской роли» и 200 тыс. рублей. К сожалению, никто из победителей не смог приехать на фестиваль. Актрисы на новых съемках, а режиссер представляет фильм на другом краю света. Награду за коллег получил исполнитель одной из главных мужских ролей Игорь Широков.

­— Я предполагал, что фильм отметят, но что он получит Гран-при, да еще девочек наградят, даже не мог подумать. Надо было под призы сумку побольше брать, — пошутил актер в разговоре с «Известиями» после церемонии.

По мнению председателя жюри режиссера, сценариста, продюсера Александра Миндадзе, «Дылда» был самым интересным и многослойным фильмом программы. Поэтому судьи сделали выбор единодушно.

Еще один воспитанник Александра Сокурова — Александр Золотухин — представил на «Краю света» своего «Мальчика русского», ранее представлявшего Россию на Берлинале-2019. Повествование о пареньке, отправившемся на фронт Первой мировой, получило спецприз.

Впрочем, члены жюри уверяют, что западные успехи Балагова и Золотухина не повлияли на решение.

— Мы старались абстрагироваться от шлейфа прошлых заслуг, хотели открыть для себя что-то интересное, необычное — новый язык, неожиданное решение фильма, ­— рассказала «Известиям» член жюри продюсер из Казахстана Ольга Хлащева.

У сахалинского фестиваля есть и социальная миссия. Своим участием в культурной жизни региона известные кинематографисты хотят помочь решить одну из важнейших проблем острова — удержать людей на малой родине. Есть несколько направлений, в которых ведется работа. Одно из них — дать возможность молодым талантам снять свое кино.

Совет, в состав которого вошли известные сценаристы, режиссеры и продюсеры — Наталья Меркулова, Алексей Чупов, Николай Картозия, Илья Шамазов, Георгий Шабанов, провел в рамках фестиваля питчинг, на котором молодые сахалинские кинематографисты защищали свои заявки на создание фильмов. Специальное образование при этом не требовалось.

— Мы встретили здесь самородков, ­— поделилась с «Известиями» сценарист Наталья Меркулова. — Например, Дарья Михайлова, получившая грант на анимационный фильм «Тюлень и камбала», работает администратором в магазине. А в свободное время рисует мультики. К режиссуре она пришла, освоив простую графическую программу.

Лучшие получат грантовую поддержку: от 300 тыс. до 1 млн 900 тыс. рублей. Общий бюджет составил 5 млн рублей.

— Впервые мы разработали норматив на гранты в сфере кинопроизводства. Но есть условие: получатели должны 50% материала снять на Сахалине либо использовать сахалинскую тематику, — пояснила «Известиям» министр культуры и архивного дела региона Нонна Лаврик.

На съемки фильмов у ребят есть два года. Свои работы они смогут представить на одном из следующих фестивалей. Также у сахалинских новичков есть возможность позаниматься со столичными педагогами — научиться снимать кино, создавать мультфильмы, продюсировать чужие проекты.

У генерального продюсера фестиваля Алексея Аграновича давно есть мечта создать на Сахалине все условия для развития регионального кинематографа. Но пока не все звенья этой цепи выстроены. Необходимо выстроить необходимую инфраструктуру и обеспечить кинообразование на местах.

— Мы бы хотели, чтобы люди учились здесь, а не уезжали в центр, — рассказал «Известиям» Алексей Агранович. — Лучше привезти сюда учителей, чем заманивать назад учеников. Молодежь редко возвращается в провинцию. Хотелось бы также развивать кинематографический потенциал региона. Остров Сахалин может быть прекрасной съемочной площадкой. Но для этого надо создавать кинокомиссию, которая будет лоббировать продвижение системы рибейта (возврата налогов за потраченные на съемки деньги. — «Известия»), опишет особенности острова для кинематографистов и начнет его «продавать» студиям.

Удаленность от центра, возможно, будет сдерживающим фактором, но зато для кинематографистов из Кореи, Японии, Китая это весьма удобное пространство. Прямо на церемонии закрытия врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко предложил создать совет, занимающийся развитием кинематографа, а Алексею Аграновичу — войти в его состав. А еще пообещал увеличить вдвое премиальный фонд фестиваля «Край света. Восток». Если сказанное воплотится в жизнь, десятый юбилейный сахалинский кинофорум приобретет еще больший размах.