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Свет клином: Сахалинский кинофестиваль покажет фильмы из 40 стран мира

В конкурсе Россию представляют три картины — «Дылда», «Большая поэзия» и «Мальчик русский»
Фото: Пионер (Кадр из фильма «Дылда» Кантемира Балагова)
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Свет клином: Сахалинский кинофестиваль покажет фильмы из 40 стран мира
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2019-08-23 21:43:37
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В Южно-Сахалинске открылся IX Международный кинофестиваль «Край света. Восток». В конкурсе — 10 фильмов, снятых при участии 15 стран мира в диапазоне от Афганистана до Люксембурга. Россию представляют «Дылда» Кантемира Балагова, «Большая поэзия» Александра Лунгина и «Мальчик русский» Александра Золотухина.

Красная дорожка у Чехов-центра проходила под проливным дождем. Но погода не испугала ни гостей, ни горожан. Вооружившись зонтами, люди выстроились вдоль ковра в ожидании звезд. Кто-то жаждал увидеть любимую актрису Викторию Толстоганову, другие — Александра Робака, а кто-то пришел ради кинодуэта Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.

Горизонт расширяется

За девять лет у фестиваля сформировалась эстетствующая армия поклонников, разбирающихся в современном кино. Многие из них специально приезжают в Южно-Сахалинск на смотр. А где еще увидишь последние актуальные и разноплановые работы кинематографистов со всего мира?!

кинофестиваль
Кадр из фильма «Мальчик русский» режиссера Александра Золотухина

Кадр из фильма «Мальчик русский» режиссера Александра Золотухина

Фото: Ленфильм
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IX Международный Сахалинский кинофестиваль получился рекордным по числу стран участниц: их в этом году ровно 40. Конкурс будет судить жюри под председательством режиссера и кинодраматурга Александра Миндадзе.

На Сахалине он не в первый раз: будучи студентом ВГИКа, Миндадзе проходил практику на местном телевидении. Для оценки фильмов у председателя жюри уже выработана своя стратегия.

— Кино должно захватывать. Оно тогда хорошо, когда я не вижу швов, режиссерского пота и усилий. Но таких фильмов немного, — пояснил он «Известиям».

В первые годы фестиваль больше внимания обращал на кинематограф соседей — Японии, Южной Кореи, Китая, других азиатских стран, рассказал «Известиям» программный директор смотра Алексей Медведев.

кинофестиваль

Программный директор фестиваля Алексей Медведев

Фото: ТАСС/Максим Федоров

— Теперь горизонт расширяется и в поле зрения кураторов попадают истории из самых разных уголков земли, — добавил он.

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Помимо конкурсной в афише «Края света» 13 внеконкурсных программ, среди них — «Рок на площади», «Как научиться смотреть кино», «Ночные показы», «Короткометражная анимация для взрослых».

Азиатская экзотика

Впервые на Сахалине покажут фильмы, объединенные по географическому принципу. Фокус на определенную страну есть в программе каждого крупного кинофорума. Так как «Край света» в Южно-Сахалинске ориентирован на восток, фестивальной перчинкой этого года стала азиатская экзотика Индостана.

— Я подобрал программу не болливудского кино, то есть фильмы без песен и плясок, — рассказал «Известиям» киновед, отборщик программы Сергей Анашкин. — Зрителям покажут две картины из Индии, по одной из Бангладеш, Непала и Шри-Ланки. Это арт-мейнстрим, кино для зрителей, в котором чувствуется авторский почерк. Кинематографистам с востока важно вырваться и заявить о себе за пределами Индостана. Ведь среди тысяч картин, снимаемых в их индустрии, легко затеряться.

кинофестиваль
Кадр из фильма «Большая поэзия» режиссера Александра Лунгина

Кадр из фильма «Большая поэзия» режиссера Александра Лунгина

Фото: Address Film

Участие фильма в международном фестивале — бонус для его продвижения. Взаимный интерес есть и у сахалинцев.

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— Кинофестиваль — это один из способов заявить о своем регионе, — рассказал «Известиям» историк-краевед, член жюри из Южно-Сахалинска Игорь Самарин. — Такие мероприятия оставляют правильный шлейф. «Край света» создает вокруг себя среду, которая предполагает дальнейшее развитие культуры на базе наших собственных кадров. Молодежь встречается с известными людьми, видит творческую кухню кинопроизводства и загорается прославлением малой родины. И любя ее, юные кинематографисты вряд ли отсюда уедут.

С этой теорией художественного воспитания кадров согласен и генеральный продюсер фестиваля Алексей Агранович. Он считает, что Сахалину фестиваль нужен, чтобы менять качество жизни. Он создает условия для тех, кто хочет реализоваться в кинопроизводстве. В рамках этой концепции фестиваль родил «дочку» — «Игру света». Это кинофорум детского кино, который завершился накануне взрослого смотра. В конкурсе были работы кинематографистов не старше 17 лет. Победительница, 14-летняя Варя Родионова, получила в продюсеры следующей работы Данилу Козловского — по совместительству почетного председателя «Игры света».

кинофестиваль

Актер Алексей Агранович на открытии международного кинофестиваля «Край света. Восток»

Фото: ТАСС/Максим Федоров

— Люди, живущие на этом острове, — главные участники и герои фестиваля, — сказал Алексей Агранович, открывая «Край света». — Если сейчас они зрители, собеседники, то в дальнейшем могут стать авторами фильмов, которые здесь будут показываться.

О том, кто окажется лучшим на девятом по счету фестивале, станет известно уже через неделю.

Справка «Известий»

«Дылда» Кантемира Балагова, участвующая в основном конкурсе фестиваля «Край света», уже получила приз международной федерации кинопрессы и награду за лучшую режиссерскую работу в программе «Особый взгляд» в Каннах. «Большая поэзия» была отмечена призом за лучшую режиссуру на «Кинотавре». Премьера картины «Мальчик русский» состоялась в программе «Форум» Берлинского кинофестиваля. Открылся фестиваль в этом году фильмом «ООО «Семейное счастье» номинанта на «Оскар» немецкого режиссера Вернера Херцога.

«Край света» был запущен на Сахалине восемь лет назад. Весной 2019 года фестиваль впервые прошел в Калининграде с названием «Край света. Запад». После этого в названии Сахалинского смотра появилась пометка «Восток».

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