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«Дылда» в Канне: на Лазурном Берегу показали фильм Кантемира Балагова

На кинофестивале представили картину российского режиссера и открыли наш павильон
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Фото: Пионер
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Каннский фестиваль только начался, и российские проекты сразу вышли на поверхность. Фильм Кантемира Балагова «Дылда» был в целом благожелательно воспринят на первых показах программы «Особый взгляд» для прессы и зрителей.

Взгляд у режиссера действительно особый. Ему удалось придать кричащую достоверность не столько образу послевоенного Ленинграда, сколько отношениям людей, жизнь которых была разрушена войной. Показался неубедительным лишь вставной «великосветский» эпизод. Уверен, что центральные женские образы надолго останутся в памяти каннских зрителей.

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В этом смысле картина Балагова выигрывает у фильма-открытия этой программы «Жена моего брата», сумбурного и многословного, который был отобран, очевидно, по конъюнктурным соображениям. Режиссер Монья Шокри, актриса и приятельница самого молодого участника основного конкурса Ксавье Долана, вполне вписывается в принципы формирования каннской программы.

Конкурсным обрамлением «Дылды» стали качественные, хоть и традиционные по форме социальные фильмы, сделанные по канонам политкорректности и почти социалистического реализма — «Отверженные» Ладжа Ли и «Жаль, что мы не встретились» британского ветерана Кена Лоуча. Особенно интересным показался первый, построенный на разных гранях противоборства полицейского патруля со средой иммигрантов, населяющих окрестности метрополий.

Особую дискуссию вызвал прямой отсыл к классическому роману Виктора Гюго, цитатой из которого фильм завершается. Классик подчеркивает, что нет правых и виноватых, есть только плохие воспитатели. Режиссер фильма на пресс-конференции подчеркнул, что создатели хотели воплотить проблематику несправедливости в мире на современном материале.

А на кинорынке тем временем каждый день показывают «только для покупателей» фильм Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске», официальная премьера которого состоится в «Особом взгляде» только 23 мая, когда рынок уже закончит свою работу и все потенциальные покупатели разъедутся.

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Среди других событий фестиваля стоит отметить открытие российского павильона, где первыми скрипками неожиданно стали не создатели фильмов, а критики, обозначившие важнейшую тенденцию включения того, что мы делаем, в международный контекст. В частности, презентован англоязычный дайджест журнала «Искусство кино» и франкоязычный вариант сборника памяти Даниила Дондурея «Каннские хроники. 2006–2016».

Эти издания, пусть в локальном масштабе, обозначили генеральную линию расширения международного кинематографического сотрудничества, которой организатор павильона «Роскино» следует с момента своего ребрендинга, невзирая на превратности международной культурной политики. Показательно мнение директора каннского кинорынка Жерома Пайара, высказанное в разговоре с «Известиями». По его словам, программа российского павильона одна из самых насыщенных. Благодаря этой площадке у кинематографистов из разных стран есть возможность встречаться, представлять свои проекты, налаживать связи и находить партнеров, знакомиться ближе с кинематографистами из РФ.

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