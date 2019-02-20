Венеция в «Октябре»: в Россию привезли лучшее итальянское кино сезона

С 20 по 24 февраля в столице пройдет юбилейный, десятый фестиваль «Из Венеции в Москву» — подборка лучших итальянских фильмов из программы последнего венецианского киносмотра. Некоторые картины создатели лично представят российскому зрителю. Среди новинок законное место займет и признанная классика — шедевр неореализма «Вакантное место» Эрманно Ольми и пятичасовая эпопея «Двадцатый век» Бернардо Бертолуччи с Робертом Де Ниро и Жераром Депардье в роли неразлучных друзей. Оба показа посвящены памяти режиссеров, которые ушли из жизни в прошлом году.

— Великое итальянское кино с давних пор играло ведущую роль в культурном диалоге Италии и России. Это произошло во многом благодаря присутствию итальянских картин еще в советское время на Московском кинофестивале, а также благодаря важным копродукциям, результатом которых стали фильмы, вошедшие в золотой фонд, — отметила в разговоре с «Известиями» директор Института итальянской культуры в Москве Ольга Страда. — Наш киносмотр, с одной стороны, дает возможность московскому зрителю приобщиться к одному из самых важных событий в мире кинематографа — кинофестивалю в Венеции. А с другой — помогает узнать, что сегодня происходит в итальянском кино.

Сразу три режиссера приедут в столицу со своими картинами. Вильма Лабате покажет свой документальный фильм «Прощай, Сайгон!» о девчачьей группе, застрявшей во Вьетнаме в самый разгар войны. Эмануэле Скаринджи привезет драму «Предсказание броненосца» о проблемном подростке, которому совесть является в виде шипастого зверька. Наконец, будет Стефано Консильо, снявший фильм «Да здравствует Джузеппе!» о младшем брате Бернардо Бертолуччи, режиссере, писателе и поэте, который также стал значимой фигурой в итальянской культуре. О нем с любовью вспоминает старший брат, а также режиссер Нанни Моретти, артист Роберто Бениньи и многие другие.

Откроет же фестиваль триллер Роберто Андо «Похищение Караваджо» на актуальную в свете последних событий тему. Полвека назад картина «Рождество со святым Франциском и святым Лаврентием» исчезла из часовни в Палермо и не разыскана до сих пор. Эта едва ли не самая резонансная и дерзкая кража в истории итальянской живописи давно обросла множеством версий. Одну из них авторы и положили в основу фильма. По сюжету, уже в наши дни секретарша Валерия, работающая литературным негром у известного продюсера, случайно узнает о том, что, возможно, за похищением Караваджо стоит легендарная коза ностра. Полученные сведения она использует в новом киносценарии, и это решение влечет за собой массу неожиданных последствий.

Также в программе — документальный фильм «24/25: кино и телевидение» Джанкарло Роланди и Федерико Понтиджи, который расскажет о запутанных отношениях этих двух видов визуальных искусств, и комедия «Самый счастливый парень на свете» от итальянского мультипликатора Джанни Альфонсо Пачинотти, снятая на стыке жанров. Это история о мошеннике, который в течение 20 лет писал известным авторам комиксов от имени 15-летнего фаната с просьбой прислать работу в подарок. Несомненный интерес у нашего зрителя должна вызвать «Капри-революция» Марио Мартоне (три приза в Венеции). Это история знаменитого острова, который в начале XX века притягивал художников и революционеров, среди которых — Максим Горький.

Все показы пройдут в киноцентре «Октябрь». Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с субтитрами. Ретроспективу традиционно организует Итальянский институт культуры в Москве в сотрудничестве с Венецианской биеннале. Десятый фестиваль проходит в рамках проекта «КАРО.Арт».