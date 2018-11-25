Русский Онфлер: в Нормандии наградили лучшие отечественные фильмы

Победой фильмов «Человек, который удивил всех» режиссеров Алексея Чупова и Натальи Меркуловой (Гран-при жюри) и «Кровь» Артема Темникова (Приз зрителей) завершился 26-й фестиваль русского кино в Онфлере. Форум в Нормандии представил широкую панораму отечественного кинематографа текущего года: полный метр и короткометражки, игровые и документальные фильмы.

От большинства других фестивалей российского кино, проходящих в Европе, смотр в Онфлере отличается глубокими местными корнями. Проводится он исключительно на нормандские деньги, а основной контингент зрителей — французы, многие из которых приезжают на фестиваль с момента его основания в 1995 году.

— Вы знаете, что финансовое положение французских мэрий сложное, — начал свою речь на церемонии закрытия мэр Онфлера Мишель Ламар. — Но у нас не было сомнений по поводу проведения нашего фестиваля. Русские фильмы никого не оставляют равнодушными — они полны эмоций, переживаний, интриг, а событие в Онфлере — зеркало добрых отношений российской и французской культуры.

Председатель жюри актриса Габриэль Лазюр заметила, что очень хочет посетить Россию, поскольку ее бескрайние просторы напоминают ей родную канадскую провинцию Квебек. Возможно, тяга к российским масштабам повлияла и на остальных членов жюри — они единодушно отдали Гран-при картине «Человек, который удивил всех». По сюжету, сибирский егерь Егор, узнав о том, что смертельно болен, решает радикальным образом поменять свою жизнь. Лента режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова также получила призы за лучшую женскую (Наталья Кондрашова) и лучшую мужскую роль (Евгений Цыганов).

Лучший сценарий жюри обнаружило в картине «Подбросы» Ивана Твердовского — о юноше, чье существование определяет редкая болезнь: он не чувствует боли. Судьи прочли этот посыл метафорически: беда современного общества в том, что у него понижен болевой синдром. Награда региона Нормандия за лучший дебют досталась Владимиру Битокову. Ученик Александра Сокурова снял фильм «Глубокие реки» о сложных отношениях в патриархальной семье. В отличие от прочих призов, этот имеет денежный эквивалент, что немаловажно для вступающих в профессию дебютантов.

Зрители в Онфлере традиционно получили бюллетени для собственного голосования, и на это раз их выбор не совпал с вердиктом жюри. Картина про егеря, пытающегося обмануть судьбу в женском обличье, значительно уступила классической семейной мелодраме «Кровь» Артема Темникова. Режиссер рассказал историю двух братьев, вроде бы ставших чужими, но тем не менее нашедших в себе силы понять друг друга. В документальном разделе зрители тоже отметили жизненный сюжет — биографию художника Оскара Рабина, изложенную им самим в фильме «Оскар» Александра Смелянского.

Незадолго до фестиваля в ходе интернет-голосования Онфлер с его узкими улочками и уютными ресторанчиками был признан самым самым романтичным городом Франции. Независимо от этого решения, но созвучно ему в 2018 году форум посвятили женщинам в кино. Почетное место в программе занимали картины, спродюсированные и снятые представительницами прекрасного пола.

— В российском кино много женщин. Они активно работают, у них интересный взгляд на мир, огромная энергия и желание делать удивительные вещи, — сказала «Известиям» программный директор фестиваля Елена Дюффорт. — На всех ключевых постах нашего фестиваля тоже женщины, включая президента Франсуазу Шнерб. Может быть, поэтому фестиваль и продолжается 26 лет.

Женщинам в кинематографе был посвящен круглый стол, который вел известный продюсер, отборщик Каннского фестиваля Жоэль Шапрон. Участники сошлись во мнении, что кино невозможно судить по гендерному признаку, однако признали, что во многих случаях аккуратность и ответственность дам выгодно отличает их от коллег-мужчин.

Главной же ценностью фестиваля в Онфлере были, есть и остаются его зрители. Для киноманов со стажем он превратился в своеобразный киноклуб, где можно целый день смотреть кино и встречаться с любимыми актерами. В частности, с народным артистом России Алексеем Гуськовым, которого в Онфлере знает, наверное, каждый житель. Картина «Вечная жизнь Александра Христофорова», где Гуськов выступил режиссером и исполнителем главной роли, стала для зрителей источником вдохновения. На финальной церемонии были оглашены имена креативщиков, придумавших лучшие слоганы к фильму. Один из них гласил: «Иди, живи и возвращайся», что вполне соответствует не только картине, но и всему онфлерскому фестивалю.