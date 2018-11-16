«Наша задача — показать, что Россия рядом»

21 ноября во Франции стартует XXVI фестиваль российского кино. Место проведения — город Онфлер, Нормандия. От прочих мероприятий, представляющих наш кинематограф за рубежом, он отличается тем, что проводится по инициативе французов и на местные средства. Программный директор фестиваля Елена Дюффорт рассказала «Известиям» о любви нормандцев к России, дружбе с «Мосфильмом» и тематике очередного форума.

— 26-й фестиваль посвящен женщинам в кинематографе, хотя кино, как мы понимаем, бывает хорошим и плохим, а не мужским и женским. Почему возникла эта тема?

— В этом году в связи с делом Харви Вайнштейна (голливудский продюсер, обвиненный в харрасменте. — «Известия»), с тем, что происходило во Франции, мы много говорили о ситуации женщин в кино, хотя, возможно, достаточно односторонне. Поскольку тема по-прежнему широко обсуждается, мы хотели обсудить ее и с российскими, и с французскими кинематографистами. Сначала мы думали сделать женскую программу и круглый стол. Потом председателем жюри стала актриса Габриэль Лазюр и возникла идея женского жюри, куда вошла и франко-российская актриса Динара Друкарова.

— О российской ситуации тоже пойдет речь?

— Обязательно. У нас в программе много фильмов, произведенных женщинами, в том числе картина «У ангела ангина» режиссера Оксаны Карас, фильм «Спитак» продюсера Елены Гликман о землетрясении в Армении. Наталья Мокрицкая — продюсер фильмов «Битва за Севастополь» и «Зоология», а в этом году она будет на фестивале с тремя картинами: «Подбросы», «Мира» и «Черновик».

Продюсер Екатерина Филиппова представит фильм «Человек, который удивил всех». С Верой Глаголевой работала продюсер Наталья Иванова. Мы покажем последний фильм Глаголевой «Не чужие» — в память замечательной актрисы и режиссера. Есть абсолютно замечательные картины дебютантов — например, «Мертвые ласточки» Натальи Першиной.

В российском кино много женщин. Они активно работают, у них интересный взгляд на мир, огромная энергия и желание делать удивительные вещи. Мне всегда казалось, что женщины на полпути не останавливаются и идут до конца. На всех ключевых постах нашего фестиваля тоже женщины, включая президента Франсуазу Шнерб. Может быть, поэтому фестиваль и продолжается 26 лет. Это женское упорство.

— С мужским составом судьба фестиваля была бы менее успешна?

— Мужчины прагматичнее. Это лишает их внутренней свободы, в какой-то момент начинаются подсчеты, размышления. Женщины эмоциональнее: если они к чему-то привязаны — они к этому привязаны. Мы радикальны и не хотим сдаваться, что бы ни случилось. Будем говорить и об этом. Обсудим также последние женские проекты и темы, которые женщины выбирают. Надеюсь, будет интересная дискуссия. Наша программа тоже дает для нее повод. Думаю, что обсудим и письмо в защиту мужчин, подпись под которым поставили 100 француженок, в том числе Катрин Денев.

— Упомянутый документ вызвал различные толкования, в том числе и в России. Некоторые решили, что женщины защищают Харви Вайнштейна.

— Там не было защиты Харви Вайнштейна, был разговор о том, что нужно отделять обычное ухаживание, даже грубоватое, от харрасмента, когда женщину ставят в тяжелое положение. Франция — страна достаточно пуританская, но одновременно — страна мужского шовинизма. Мы все проходили через замечания, присвистывания за спиной и так далее. Но письмо, подписанное Катрин Денев, было о том, что не надо идти радикально, всё сметая на своем пути...

— Чем вы руководствовались, отбирая фильмы на конкурс?

— Основной конкурс и остальные программы существуют в комплексе. Особенность конкурса в том, что его судит жюри. Нам важно мнение французских профессионалов, оценивающих достижения в киноязыке. Но это не говорит о том, что фильмы внеконкурсной программы ниже качеством. Есть фильмы для больших залов, широкого зрителя, а есть фильмы фестивальные, артхаусные, достаточно сложные. Как правило, мы это кино ставим в конкурс. Вне конкурса показываем фильмы не хуже — они просто другие, рассчитаны на иную публику.

— Фильмом открытия в Онфлере будет «Вечная жизнь Александра Христофорова». В России он понравился в том числе киноманам, хотя предназначен для широкой аудитории.

— К фильму открытия мы всегда подходим с большим вниманием — он везде анонсируется. В первый раз у нас случилось однозначное совпадение по поводу того, какой фильм показать на старте. Президент фестиваля и отборочная комиссия в один голос сказали: «Да-да, этот фильм пойдет на открытие».

Режиссера картины Евгения Шелякина мы знаем достаточно хорошо. На нашем фестивале он показал свой дебютный фильм «ЧБ», картины «Пятница», а также «Про любовь. Только для взрослых», в котором он снял одну из новелл. Поэтому показалось логичным продемонстрировать и этот его фильм.

— В событиях фестиваля — «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова. Мужской фильм, посвященный женским судьбам. Неслучайное совпадение?

— Абсолютно. История трех женщин входит в нашу тему. Во Франции ее знают и очень любят. «Мосфильм», который уже многие годы поддерживает наш фестиваль своими картинами, отреставрировал копию. А мы с удовольствием покажем ее на большом экране, чтобы люди еще раз посмотрели.

— Выйдет ли фестиваль за пределы города?

— Основные площадки остаются в Онфлере. У нас два зала. Старинный Соляной амбар эпохи Кольбера и городской кинотеатр. Кроме того, мы покажем фильмы в Довилле и Пон л’Эвеке. По-прежнему мечтаем охватить фестивалем всю Нормандию, но это не всегда возможно с точки зрения логистики, количества копий, представления картин. Тем не менее информация распространяется. В Гавре, например, показывали фильм Василия Бархатова «Атомный Иван», спродюсированный Еленой Гликман, он был в программе фестиваля. Думаю, что устроители показа узнали об этом фильме благодаря Онфлеру.

— Много ли зрителей ожидаете на показах и в какую сумму обойдется французам просмотр русского кино?

— У нас есть батч — аккредитация, которая стоит €30 и дает возможность посетить все показы. Поскольку в среднем мы демонстрируем около 40 фильмов и каждый показывается дважды, это достаточно интересная опция. В цену также входит каталог.

Резервирование начинается еще с весны. Люди приезжают на фестиваль из года в год, и батчи заказывают заранее. Для нас очень важно пригласить молодую публику — школьников, студентов. Они когда-нибудь придут на смену нашей уже состоявшейся аудитории. Многие ее представители не пропустили ни одного фестиваля, знают каждый угол в Соляном амбаре, это наши любимые и преданные зрители. А наша работа по привлечению публики сейчас — держать контакт со школами, институтами, университетами, чтобы они к нам автобусами приезжали.

— В России молодежь к фестивальному кино достаточно равнодушна. Ее сфера — блокбастеры, полнометражная анимация. Интересы молодых зрителей во Франции более разнообразны?

— Мы поэтому и показываем любое кино. Надо посмотреть, что им интересно. Для меня же самое интересное — понять, какой из фильмов в программе, что называется, зашел, а какой — нет. Каждый раз это сюрприз. Точно так же с молодыми зрителями. Я для себя открываю абсолютно другие реакции, что-либо предугадать здесь нельзя.

Всё, что можно сделать, это показать хорошее кино, которое они необязательно увидят в кинотеатре. Мы привлекаем внимание к тому, что есть российский кинематограф — очень качественный, с интересными, хорошо снятыми и смонтированными историями. Не ниша, не стигмат. Его отличие от французского и американского — только в том, что актеры незнакомые и говорят по-русски.

— Обстановка в мире оставляет желать лучшего. Не боитесь эксцессов, недоброжелательного отношения?

— Сейчас уже нет. Может быть, 2–3 года назад были такие опасения. На фестивале всегда что-нибудь случается. Если не снег, то забастовка, но боязни нет. И такого, чтобы подходили и говорили: «Вы, русские, такие-сякие», тоже нет.

Наша основная задача — показать, что Россия совсем рядом. Всего три часа лёта. Если бы не было виз, думаю, французы ездили бы в Россию массово. Они любят нашу страну, интересуются тем, что там происходит, иногда даже говорят по-русски. Что бы ни случалось, интерес к русской культуре во Франции огромен, традиция любви к России огромна. Это хороший потенциал и отличные возможности для нашего фестиваля. Мы на это рассчитываем.