«Свободу от страстей дает вера»

Одним из ярких событий прошедшего кинематографического лета стал VIII Сахалинский международный фестиваль «Край света», в жюри которого вошла популярная актриса и телеведущая Мария Шукшина. Заслуженная артистка России рассказала «Известиям» о дальневосточных открытиях, целительной силе кино и зрительских предпочтениях.

— Вы впервые побывали на Сахалине. Каковы впечатления?

— Нет такого места, чтобы не впечатлило, потому что место — это прежде всего люди. А когда с такой радостью встречают, и компания прекрасная... Словом, любое путешествие — это всегда история возможностей.

— У сахалинского фестиваля есть традиция. На церемонии открытия члены жюри задают вопросы, а ответы на них ищут в фестивальных фильмах. Своим вопросом «Может ли зло быть источником вдохновения?» вы многих удивили.

— Есть субъективная история, она может нравиться или не нравиться, но есть еще и объективная, которая заключается в том, что добро все-таки должно побеждать зло. Это принципиальная вещь. Когда при просмотре фильма, спектакля или прочтении книги не получаешь ни радости, ни веры, ни любви, ни надежды, то остаешься пустым. Зло разрушает. Наполняют человека любовь, добро.

Шукшина Мария Шукшина Фото: Максим Фёдоров

Если этого нет, то, что ты посмотрел или прочитал, не имеет отношения к искусству. Мы знаем великие примеры, того же «Фауста» Гете, где зло является источником вдохновения, но в финале все равно побеждает добро, ангелы света забирают Фауста к себе. Когда художник берется за создание произведения, его целью должна быть победа добра.

— В современном российском кинематографе не хватает такой тенденции?

— Не хватает. Почему-то авторы считают, что чем больше извращений, уродств, тем больше интереса будет к их произведению, более кассовой, коммерческой окажется история. Но после просмотра обязательно должно оставаться послевкусие. Оно остается и после таких вещей, но это плохое послевкусие, чувствительные натуры способное и до депрессии довести.

В какой-то момент зло может торжествовать, но потом должно быть наказано. Верующие говорят, что это Божьи законы. Кто не верит, говорит, что это законы природы, Вселенной. Можно считать и так, и сяк, но это законы, которые невозможно отменить. Глубокий человек это понимает. Более легкомысленный, наверное, об этом не задумывается, но в итоге все равно приходит к тому же — невозможно не заметить этих закономерностей в собственном опыте или опыте других людей. А задача художника — говорить, что духовная составляющая — красота и любовь — спасет мир. Ведь главный вопрос нашего бытия — как спастись, потому что мир жесток и становится всё жестче.

— У вас есть свой путь спасения?

— Человек разумный под конец жизни, а если повезло, то и в середине, задает себе вопрос: в чем смысл того, что я живу? Если он даже не ответил на него, просто задал, это уже здорово, уже шаг к спасению. Помогать в поисках ответа должны такие подручные средства, как кинокартины, спектакли, книги. Умное произведение искусства именно с такой целью и создается. При этом оно может быть и жестким, и тяжелым для восприятия.

Шукшина Режиссер фильма «Похороните меня за плинтусом» Сергей Снежкин и актриса Мария Шукшина в роли Ольги на съемочной площадке картины. Фото: ТАСС/Белинский Юрий

На сахалинском фестивале показали фильм «Похороните меня за плинтусом», в котором я сыграла (картина Сергея Снежкина, 2009 год. — «Известия»). С ним в свое время была интересная премьерная история. Я знала, кто был на просмотре — почему, думаю, нет никакой реакции? А через два-три дня пишут, звонят: «Прости, что сразу не откликнулись. Физически не могли говорить». И тогда уже произносили какие-то хорошие слова.

— В вашем Instagram много хороших слов. Одобрение пользователей соцсетей имеет для вас значение?

— Я не сетевой человек абсолютно. Instagram создала только потому, что боролась с фейками. А получилось очень даже здорово. Злыдни там тоже присутствуют, но большинство пишет много доброго. Людям нравится, что я с ними общаюсь, а мне нравится, что они со мной общаются. Есть живой обмен энергиями добра и любви. Телевизор не включаю вообще. Только если там идут мои премьеры или программы и нужно профессионально отсмотреть, чтобы понять свои ошибки. А на досуге читаю духовную литературу — то, что мне дает силы, вдохновение, энергию и успокоение.

— Вернемся к сахалинскому фестивалю. Один из членов жюри задал свой вопрос: как быть свободным человеком? Вы себя об этом спрашивали?

— Конечно. Свободным от чего? Свободным от ответственности, от алиментов? С момента, как я в 30-летнем возрасте стала приходить к вере и до сегодняшнего дня, я знаю, от чего стремлюсь быть свободной, — от греха. Грех — это порабощенность страстями. Мы все люди грешные, рождаемся такими. Свободу от страстей дает вера. Чем глубже погружаешься в нее, тем больше тебе дается познаний. Иначе смотришь на людей, мир, события, обстоятельства. Понимаешь, почему тебе здесь выпала кара, почему там получил награду. И уже вопросы, за что это мне, не задаешь. Они тебя не мучают.

Может быть, не все, только глубоко верующие люди смогут понять, о чем я говорю. Но такая свобода — кайф, хотя ее сложно достичь. Это ежедневная работа над собой, ежеминутный труд души. Бездумное провождение жизни безнравственно, так мало времени нам дается, так многое хочется успеть. С годами это виднее, обнаженнее становится. Небо и земля, как меняется человек с возрастом. Если он становится мыслящим, думающим, это здорово. Здесь образец для меня — папа (писатель, кинорежиссер, актер Василий Шукшин. — «Известия»). Он не спал практически. Днем снимал или снимался, в перерывах писал, ночью приходил домой — снова писал...

— Вы долгие годы вели телепрограмму «Жди меня», помогали людям обрести друг друга после долгой разлуки. Мне кажется, это и есть пример душевной работы.

— Да. Программа, которую создал Сергей Кушнарев, очень меня поменяла, мое отношение к людям изменила. Я 15 лет ее вела, хотя она сложной была в плане ведения: плакать нельзя, потому что грим, всегда нужно быть собранной, быстро реагировать. Но эмоционально-то всё равно включаешься. Эта программа будила сострадание, сочувствие, переживание, заставляла чужую боль ощущать как свою собственную. Принуждала душу трудиться. Я и сейчас спокойно о ней говорить не могу...

— У вас около 50 киноработ. Совпадают ли ваши любимые роли с теми, что полюбил зритель?

Шукшина Мария Шукшина в сериале «Уходящая натура» Фото: Дирекция Кино

— Опять же из Instagram знаю, что у зрителей другие приятия. Называют практически всё, но фавориты — «Своя чужая», где я сыграла начальника убойного отдела, и «Кто, если не я», там у меня роль адвоката, в корне переосмыслившего свою жизнь. А мне нравится «Уходящая натура», «Дело гастронома № 1», «Похороните меня за плинтусом». Но я все свои работы признаю, кроме двух-трех халтур, которые позволила себе в годы безденежья. Понимала, что ничего хорошего из этого не будет, просто заработок. Думаю, что в фильмографии любого актера хотя бы один такой фильм присутствует

— Сейчас вы от таких избавлены?

— У меня есть выбор, хороший выбор. Грех жаловаться. Ролей предлагают много, и я стараюсь быть разной. Мне важно, чтобы мои героини отличались друг от друга, чтобы зрители поверили, что такие женщины действительно существуют.

— В любом случае ваши персонажи — сильные, волевые, очень на вас похожие.

— Таких предлагают. Слабых не было. Но и в такую роль я бы привнесла «сильные» черты. Сила и слабость во всех нас присутствуют, вопрос, в какую сторону маятник качнется...