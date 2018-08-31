Быть собой на «Краю света»

Сегодня в Южно-Сахалинске будут объявлены победители VIII международного кинофестиваля «Край света. Восток». За неделю жители острова посмотрели более 120 фильмов — игровых, документальных, анимационных, и это рекорд местной фестивальной истории.

У «Края света» есть традиция. На церемонии открытия члены жюри задают вопросы, ответы на которые надеются найти по ходу фестиваля. Из вопросов, прозвучавших на этот раз, один — «Может ли зло быть источником вдохновения?» — остался без ответа. Фестивальные фильмы (программный директор — Алексей Медведев) отличились гуманистической направленностью. Свет в конце тоннеля загорался, даже если герои уходили в небытие. Зато искания жюри в области прав человека («Как быть свободным?») и персональной идентичности («Как быть собой?») имели отклики. Персонажи девяти конкурсных картин пробивались к себе и свободе разнообразными способами, включая мистические и криминальные.

Домохозяйка Манана из ленты «Страшная мать» Аны Урушадзе обнаруживает у себя литературный дар. Ее роман — откровенная графомания, самой Манане требуется помощь психиатра, семья в растерянности. Все это — оборотная сторона процесса: за счастье самопознания приходится платить, причем не только познающему.

Фото: sakhalinfilmfestival.ru Кадр фильма "Страшная мать"

Герой картины Михаила Сегала «Слоны могут играть в футбол» к середине жизни выстроил бизнес, но не семью. Вот и носит его жажда отцовской любви по семьям друзей. О том, что можно было бы самому обзавестись семейством, мажор-герой не задумывается. Опекать чужих подростков проще и приятнее, но, как выясняется, чревато непредвиденными последствиями.

Свои открытия совершают персонажи известных по российским фестивалям «Истории одного назначения» Авдотьи Смирновой и «Войны Анны» Алексея Федорченко, герой пронзительной военной драмы «Груз» серба Огнена Главонича и участники художественно-документального эссе «Возвращение» Малене Чхой — об усыновленных в Дании корейцах, которые ищут на родине своих биологических родителей.

Мой выбор — фильм иранца Милада Адами «Соблазнитель» о грузчике-мигранте, пытающемся получить вид на жительство в Дании доступным ему методом, и картина казахского режиссера Адильхана Ержанова «Ласковое безразличие мира» о злоключениях молодой пары, попавшей во враждебный город. Первый, помимо актуальности, покоряет ладно скроенной историей и яркими характерами. Второй — сочетанием крепкой жанровой основы с изысканностью визуального решения. Кстати, оба фильма были очень хорошо встречены зрителями. На фестивалях всегда чувствуется, когда в реакции преобладает простая вежливость, а когда — действительный интерес.

Фото: sakhalinfilmfestival.ru Кадр фильма "Соблазнитель"

К чести организаторов «Края света», над повышением интереса они работают целенаправленно. На время форума пространство перед Чехов-центром, где проходят основные показы, превращается в информационно-просветительскую площадку. В перерывах между сеансами (вход на все — бесплатный) можно поучаствовать в обсуждениях, посмотреть фестивальные видеодневники, почитать ежедневную киногазету, да и просто окунуться в атмосферу городского праздника. За восемь лет своей истории сахалинский фестиваль им уже стал, и это, наверное, главное достижение его создателей.