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Совсем овдовели: жены бандитов и мама Карлсона

Что смотреть в кино в выходные
Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ
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Совсем овдовели: жены бандитов и мама Карлсона
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2018-11-22 11:07:57
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На этой неделе в кино не так уж много блокбастеров (собственно говоря, один — и тот анимационный), зато хватает фильмов, обещающих пищу для ума. Правда, все они достаточно увлекательны. Судите сами: потенциальный оскаровский фаворит о женах американских гангстеров, социальная драма — о гангстерах отечественных. Плюс ко всему — биографическая лента об Астрид Линдгрен, любимой писательнице всех, кому выпало родиться во второй половине ХХ столетия. О том, на какие фильмы непременно стоит сходить в предстоящие выходные, специально для «Известий» рассказал кинообозреватель РЕН ТВ. 

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«Ральф против интернета»

Знакомьтесь с новым творением Рича Мура! Если что, его «Зверополис» два года назад произвел фурор. Так что парню можно доверять. Да еще и Disney хорошенько так вложился в проект (разумеется, анимационный — а вы еще не догадались?) — даже своих принцесс отдал в режиссерское пользование (понимаю, что звучит двусмысленно, но что поделать?) В общем, добро пожаловать в мир интернета: брендов и трендов, социальных сетей и мессенджеров. Словом, туда, откуда мы, в общем, и не уходили.

Режиссеры: Фил Джонстон, Рич Мур.

В ролях: Джон Си Райли, Сара Силверман, Галь Гадот, Тараджи П. Хенсон, Джек МакБрайер, Джейн Линч, Алан Тьюдик, Альфред Молина, Эд О’Нил, Шон Джамброун.

«Вдовы»

Смотреть кино: премьеры недели

Гонка за «Оскарами» уже началась, эксперты гадают, какие же картины удостоятся номинации. Но ни у кого нет сомнений, что «Вдовы» войдут в эти престижные списки. Кажется, всё для этого имеется: трагедия (героини остаются без своих мужей), надрыв (мужья были грабителями), феминизм, политкорректность... что еще? Ну да, и великолепный режиссер — Стив МакКуин, создатель ранее получившего главную американскую кинонаграду фильма «12 лет рабства».

Режиссер: Стив МакКуин.

В ролях: Виола Дэвис, Лиам Нисон, Джон Бернтал, Мануэль Рульфо, Коберн Госс, Мишель Родригес, Элизабет Дебики, Кэрри Кун.

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«Подбросы»

Несмотря на свой юный по режиссерским меркам возраст, Иван Твердовский уже является обладателем массы кинонаград, а главное — завидной репутации. Он ворвался в мир кино, представив публике жесткую социальную драму «Класс коррекции», утвердился в роли мыслителя-общественника картиной «Зоология», а сейчас уже может без оглядки на молву нести свою проповедь в массы. «Подбросы» — по сути памфлет. О том, какие аферы проворачивают тузы большого города, «подбрасывая» подставных жертв под чужие машины.

Режиссер: Иван И. Твердовский.

В ролях: Денис Власенко, Анна Слю, Данил Стеклов, Павел Чинарёв, Вильма Кутавичюте, Александра Урсуляк, Максим Виторган, Наталья Павленкова.

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«Быть Астрид Линдгрен»

Это не сухая биография прославленной шведской писательницы. Здесь вы не узнаете о том, как создавался «Карлсон» или «Пеппи Длинныйчулок». Из жизни Линдгрен взят лишь один кусочек, но очень показательный: ее первая работа, первый роман, первые по-настоящему взрослые проблемы... Да, обстоятельства заставили ее слишком рано повзрослеть, но она проявила инфантилизм в его редком положительном варианте, не заметив этих обстоятельств и оставшись в душе маленькой девочкой.

Режиссер: Пернилла Фишер Кристенсен.

В ролях: Альба Аугуст, Трине Дюрхольм, Бьёрн Густафссон, Мария Бонневи, Магнус Креппер, Хенрик Рафаелсен, Эрик Эриксон, Мария Фал-Викандер.

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