Совсем овдовели: жены бандитов и мама Карлсона

На этой неделе в кино не так уж много блокбастеров (собственно говоря, один — и тот анимационный), зато хватает фильмов, обещающих пищу для ума. Правда, все они достаточно увлекательны. Судите сами: потенциальный оскаровский фаворит о женах американских гангстеров, социальная драма — о гангстерах отечественных. Плюс ко всему — биографическая лента об Астрид Линдгрен, любимой писательнице всех, кому выпало родиться во второй половине ХХ столетия. О том, на какие фильмы непременно стоит сходить в предстоящие выходные, специально для «Известий» рассказал кинообозреватель РЕН ТВ.

«Ральф против интернета»

Знакомьтесь с новым творением Рича Мура! Если что, его «Зверополис» два года назад произвел фурор. Так что парню можно доверять. Да еще и Disney хорошенько так вложился в проект (разумеется, анимационный — а вы еще не догадались?) — даже своих принцесс отдал в режиссерское пользование (понимаю, что звучит двусмысленно, но что поделать?) В общем, добро пожаловать в мир интернета: брендов и трендов, социальных сетей и мессенджеров. Словом, туда, откуда мы, в общем, и не уходили.

Режиссеры: Фил Джонстон, Рич Мур.

В ролях: Джон Си Райли, Сара Силверман, Галь Гадот, Тараджи П. Хенсон, Джек МакБрайер, Джейн Линч, Алан Тьюдик, Альфред Молина, Эд О’Нил, Шон Джамброун.

«Вдовы»

Гонка за «Оскарами» уже началась, эксперты гадают, какие же картины удостоятся номинации. Но ни у кого нет сомнений, что «Вдовы» войдут в эти престижные списки. Кажется, всё для этого имеется: трагедия (героини остаются без своих мужей), надрыв (мужья были грабителями), феминизм, политкорректность... что еще? Ну да, и великолепный режиссер — Стив МакКуин, создатель ранее получившего главную американскую кинонаграду фильма «12 лет рабства».

Режиссер: Стив МакКуин.

В ролях: Виола Дэвис, Лиам Нисон, Джон Бернтал, Мануэль Рульфо, Коберн Госс, Мишель Родригес, Элизабет Дебики, Кэрри Кун.

«Подбросы»

Несмотря на свой юный по режиссерским меркам возраст, Иван Твердовский уже является обладателем массы кинонаград, а главное — завидной репутации. Он ворвался в мир кино, представив публике жесткую социальную драму «Класс коррекции», утвердился в роли мыслителя-общественника картиной «Зоология», а сейчас уже может без оглядки на молву нести свою проповедь в массы. «Подбросы» — по сути памфлет. О том, какие аферы проворачивают тузы большого города, «подбрасывая» подставных жертв под чужие машины.

Режиссер: Иван И. Твердовский.

В ролях: Денис Власенко, Анна Слю, Данил Стеклов, Павел Чинарёв, Вильма Кутавичюте, Александра Урсуляк, Максим Виторган, Наталья Павленкова.

«Быть Астрид Линдгрен»

Это не сухая биография прославленной шведской писательницы. Здесь вы не узнаете о том, как создавался «Карлсон» или «Пеппи Длинныйчулок». Из жизни Линдгрен взят лишь один кусочек, но очень показательный: ее первая работа, первый роман, первые по-настоящему взрослые проблемы... Да, обстоятельства заставили ее слишком рано повзрослеть, но она проявила инфантилизм в его редком положительном варианте, не заметив этих обстоятельств и оставшись в душе маленькой девочкой.

Режиссер: Пернилла Фишер Кристенсен.

В ролях: Альба Аугуст, Трине Дюрхольм, Бьёрн Густафссон, Мария Бонневи, Магнус Креппер, Хенрик Рафаелсен, Эрик Эриксон, Мария Фал-Викандер.