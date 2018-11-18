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В московских кинотеатрах бесплатно покажут фильмы в честь Дня матери

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Фото: Каропрокат
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В кинотеатрах сети «Москино» бесплатно покажут фильмы о женах и матерях. Кинопоказы пройдут в период с 24 по 26 ноября. Таким образом руководство сети предлагает отметить День матери, который в этом году празднуется в России 25 ноября, сообщается 18 ноября на сайте «Москино».

Желающие смогут увидеть в том числе такие фильмы, как «Девочка из города», «Мамы», «Личное дело судьи Ивановой», «Родня», «Зимняя вишня», «Дочки-матери».

В сеть «Москино» входят 13 кинотеатров. Трансляции пройдут в семи из них — это «Полет», «Спутник», «Молодежный», «Салют», «Тула», «Искра» и «Сатурн».

День матери отмечается в России в соответствии с указом президента России от 30 января 1998 года в последнее воскресенье ноября.

В конце сентября жители столицы могли посмотреть на фасаде концертного зала «Зарядье» бесплатные трансляции выступлений музыкантов.

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