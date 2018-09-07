Столичным бездомным покажут фильм «Я шагаю по Москве»

В Москве по случаю празднования Дня города для бездомных организуют бесплатные показы фильмов о столице. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Показы фильмов «Я шагаю по Москве», «Москва — любовь моя», «Большая перемена» пройдут в Центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий им. Е. Глинки 8 сентября. Кроме просмотра фильмов для бездомных подготовили тематические лекции и беседы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Москва отметит 871-й день рождения 8 и 9 сентября. Праздничная программа запланирована по всему городу, в частности на площадках фестиваля «Цветочный джем» в центре и округах Москвы. В ночь с 8 на 9 сентября в связи с проведением праздничных мероприятий столичная подземка и МЦК будут работать круглосуточно.