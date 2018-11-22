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Дошла до ручки: лучшие фильмы о женщинах-литераторах

Новозеландская шизофреничка, американская алкоголичка и британская деловая
Фото: Capella Film
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Дошла до ручки: лучшие фильмы о женщинах-литераторах
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2018-11-20 17:25:48
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На экраны России один за другим выходят сразу два автобиографических фильма о писательницах: с 22 ноября в прокате «Быть Астрид Линдгрен» — о создательнице Пеппи Длинныйчулок и Карлсона, который живет на крыше, а спустя неделю нам представят «Колетт», где экстравагантную француженку сыграла Кира Найтли. Журналист Алексей Королев вспомнил для «Известий» еще 10 фильмов, в которых героини добивались священного права увидеть свое имя на обложке книги.

«Сжигающая страсть: История Маргарет Митчелл» (1994)

В роли Маргарет Митчелл — Шэннон Доэрти

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Кадр из фильма «Сжигающая страсть: История Маргарет Митчелл»

Кадр из фильма «Сжигающая страсть: История Маргарет Митчелл»

Фото: FNV Inc.
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Маргарет Митчелл для американцев — не просто автор самого знаменитого романа о Гражданской войне, ставшего основой самого знаменитого фильма на ту же тему. История ее жизни настолько «американская», что составляет особый предмет национальной гордости. Бурная молодость (невероятная первая любовь, управление фермой, работа репортером, брак с уголовником), из ниоткуда взявшийся грандиозный роман, огромный успех, ранняя нелепая смерть. «Киношней» истории не придумаешь — жаль только, что на главную роль взяли красивую, но абсолютно ничтожную как актрису старлетку из сериала «Беверли-Хиллз 90210».

«Джейн Остин» (2007)

В заглавной роли — Энн Хэтэуэй

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Хэтэуэй еще более красива, чем Доэрти, да и как актриса получше будет. Этого (а также строгих пуристов из отдела костюмов и реквизита компании Би-би-си) оказалось достаточно, чтобы довольно заурядно снятая история первой любви знаменитой писательницы — считается, что Джейн Остин была травмирована ею на всю жизнь и села за письменный стол в целях сублимации неутихающего чувства — получила и признание зрителей, и отличную кассу. Кстати, Томас Лефрой, предмет юношеской страсти Остин, сделал выдающуюся юридическую карьеру, дослужившись до главного судьи Ирландии.

«Леони» (2009)

В роли Леони Гилмор — Эмили Мортимер

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Актриса Эмили Мортимер в роли Леони Гилмор в фильме «Леони»

Актриса Эмили Мортимер в роли Леони Гилмор в фильме «Леони»

Фото: Essen Communications

Фильм этот — японский, что совершенно неудивительно: ведь Леони Гилмор в первую очередь известна как жена японского поэта Ёнэдзиро Ногути и — в ещё большей степени — как мать выдающегося архитектора и дизайнера Исаму Ногути. Так что в центре повествования — не столько муки творчества писательницы (ее магнум опус — написанный в соавторстве с мужем и изданный под его именем «Американский дневник японской девушки»), сколько история столкновения и последующего переплетения двух таких непохожих, даже враждебных культур — японской и американской.

«Ангел за моим столом» (1991)

В роли Дженет Фрейм — Керри Фокс

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Кадр из фильма «Ангел за моим столом»

Кадр из фильма «Ангел за моим столом»

Фото: Australian Broadcasting Corporation (ABC)

Еще одна не слишком известная сочинительница — но только не в Новой Зеландии! Ее даже выдвигали на Нобелевку, но частная биография Фрейм куда интереснее творческой: в молодости ей ошибочно поставили диагноз «шизофрения», долго и жестоко «лечили» электрошоком и даже собирались делать лоботомию (спасло только внезапно обрушившаяся национальная слава). Режиссер этой одновременно тонкой и острой, получившей множество фестивальных призов драмы — великая Джейн Кэмпион, автор «Пианино» (это ее следующий после «Ангела» фильм).

«Мисс Поттер» (2006)

В роли Беатрис Поттер — Рене Зеллвегер

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Беатрис Поттер — автор Кролика Питера, воплощенного британского сельского жителя, только с огромными ушами. Поттер известна не только как талантливая сказочница, но и как успешная деловая женщина: кроме книг она придумала целую индустрию вокруг своего Питера — игрушки, канцтовары, игры и т.д. Разбогатев, Поттер скупила огромное количество земли в своем любимом Озерном крае — и завещала всё Национальному фонду объектов исторического интереса либо природной красоты. Но фильм не о коммерческом успехе, а, как водится, о драматической первой любви начинающего литератора и ее издателя.

«Сильвия» (2003)

В роли Сильвии Плат — Гвинет Пэлтроу

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Кадр из фильма «Сильвия»

Кадр из фильма «Сильвия»

Фото: Парадиз

Сильвия Плат — это такая американская Янка Дягилева, только без гитары и с поправкой на обстоятельства места и времени: пятидесятые-шестидесятые, а не восьмидесятые и уход в 30 лет, а не в 24. А так — юный гений из третьей столицы, раннее осознание своего таланта, попытки суицида, связь с другим гением (в данном случае — знаменитым британцем, поэтом-лауреатом Тедом Хьюзом), которого впоследствии будут обвинять в смерти подруги, рвущая, непривычная лирика о любви и смерти. Фильм вышел спорным (и вызвал резкую критику дочери Сильвии Плат), но Гвинет Пэлтроу играет свою героиню так же, как та писала, — наотмашь.

«Джулия» (1977)

В роли Лилиан Хеллман — Джейн Фонда

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Актриса Джейн Фонда в роли Лилиан Хеллман в фильме «Джулия»

Актриса Джейн Фонда (в центре) в роли Лилиан Хеллман в фильме «Джулия»

Фото: 20th Century Fox Film Corporation

Грандиозный дуэт двух не то чтобы великих, но оставивших большой след в искусстве актрис — Джейн Фонда играет Лилиан Хеллман, драматурга и сценаристку, известную бунтарку и левачку, музу и ученицу Дэшила Хэммета, а Ванесса Редгрейв — ее незнаменитую подругу по имени Джулия. Снова история больше о любви и дружбе, нежели о творчестве, но в данном случае именно из любви и дружбы выросли пьесы Хеллман, в первую очередь — знаменитые «Лисички».

«Айрис» (2001)

В роли Айрис Мердок — Джуди Денч и Кейт Уинслет

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Кадр из фильма «Айрис»

Кадр из фильма «Айрис»

Фото: BBC Television Centre

Редкий пример, когда в биографическом фильме берется не один эпизод из жизни героя, а более-менее подробно излагается вся эта жизнь. Жизнь у великой Айрис Мердок была, признаться, довольно ординарная: преподавала в Оксфорде, прославилась как писатель, была не слишком счастлива в браке, в последние пару лет жизни страдала от болезни Альцгеймера. Но из такой событийной бедности иногда получаются прекрасные фильмы, особенно когда героиню в разном возрасте играют одинаково хорошие актрисы.

«Дневные звезды» (1969)

В роли Ольги Берггольц — Алла Демидова

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Актриса Алла Демидова

Актриса Алла Демидова

Фото: РИА Новости/Пищальников
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Картина с непростой судьбой — свою автобиографическую книгу о блокаде Берггольц издала в либеральные хрущевские времена, фильм же Таланкин взялся делать уже при Брежневе. Ленту мурыжила цензура, но все-таки выпустила — и безусловно, правильно сделала, потому что вообще не очень много снимавшаяся в кино Демидова сыграла здесь свою самую главную, пожалуй, роль. Особенно удачным получился дуэт актрисы с Андреем Поповым, тоже артистом непростой кинематографической судьбы (большинству зрителей он знаком только по бурлескной роли папаши в «Сватовстве гусара»), сыгравшем здесь роль отца поэтессы, врача-хирурга Федора Берггольца.

«Часы» (2002)

В роли Вирджинии Вульф — Николь Кидман

Лучший, вероятно, фильм, в котором действует женщина-писатель — на самом деле не автобиографический (что, безусловно, знают те, кто его смотрел, а остальным мы это сделать настоятельно рекомендуем). Переплетенная с бесхитростным мастерством история трех женщин в разные эпохи — двух вымышленных и реальной великой Вирджинии Вульф — хороша и режиссурой, и диалогами, но в первую очередь блестящими работами Николь Кидман, Джулианны Мур и Мерил Стрип. «Оскар» за лучшую женскую роль получила только первая, хотя по совести его следовало бы распилить на троих.

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