Смотерть кино: премьеры недели
Кинокритик Николай Никулин расскажет о премьерах предстоящего уикенда.
Мультфильм «Ральф против Интернета» — новое творение создателя «Зверополиса». В новой части Ральф отправится за пределы игровых автоматов покорять Сеть.
Картина «Вдовы» — история о женах грабителей, погибших при неудачном налете. В фильме режиссер поднимает проблемы феминизма и политкорректности.
Автор ленты «Подбросы» — один из самых молодых призеров «Кинотавра». Главный герой фильма Ивана Твердовского с рождения не чувствует боли.
Картина «Быть Астрид Линдгрен» окунет зрителя в жизнь шведской писательницы. Создатели ленты попытали показать, какой была литератор в юности.