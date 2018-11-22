Смотерть кино: премьеры недели

Кинокритик Николай Никулин расскажет о премьерах предстоящего уикенда.

Мультфильм «Ральф против Интернета» — новое творение создателя «Зверополиса». В новой части Ральф отправится за пределы игровых автоматов покорять Сеть.

Картина «Вдовы» — история о женах грабителей, погибших при неудачном налете. В фильме режиссер поднимает проблемы феминизма и политкорректности.

Автор ленты «Подбросы» — один из самых молодых призеров «Кинотавра». Главный герой фильма Ивана Твердовского с рождения не чувствует боли.

Картина «Быть Астрид Линдгрен» окунет зрителя в жизнь шведской писательницы. Создатели ленты попытали показать, какой была литератор в юности.