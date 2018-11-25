Санкциям вопреки: в Лондоне открывается Неделя российского кино

Сегодня в Лондоне стартует ежегодная Неделя российского кино. В течение восьми дней зрители британской столицы смогут посмотреть наши новые фильмы всех жанров — от блокбастеров и игровых фестивальных хитов до короткометражек и документальных лент. Большинство из них киноманам туманного Альбиона представят сами создатели и актеры. О своей работе англичанам расскажут Константин Хабенский, Данила Козловский, Владимир Машков и другие звезды.

В общей сложности в Лондоне, а также в Кембридже и Оксфорде будут продемонстрированы 36 российских полнометражных фильмов, в том числе кассовый хит «Салют-7» Клима Шипенко, победитель «Кинотавра-2018» «Сердце мира» Натальи Мещаниновой, обладатель «Серебряного Георгия» ММКФ-2017 «Мешок без дна» Рустама Хамдамова и анимационный долгострой «Гофманиада». Помимо игровых лент в программе девять документальных картин и три подборки короткометражек.

— Russian Film Week (RFW) — это панорама российского кинематографа. Через призму культуры британцы могут увидеть настоящую Россию, сформировать для себя более достоверный образ, нежели создают английские СМИ, сосредоточенные на политике. Поэтому сейчас, в период межгосударственной напряженности, это как никогда важно, — отметил в разговоре с «Известиями» основатель и генеральный продюсер Недели российского кино Филипп Перкон.

Фильмом открытия RFW станет «История одного назначения» Авдотьи Смирновой — реальная история из жизни Льва Толстого, в молодости вступившегося за ротного писаря Шабунина из воинской части около Ясной Поляны. Выбор Недели закономерен: для западной публики литература XIX века — наиболее знакомая часть нашей культуры, а Толстой — главный русский писатель (наряду с Достоевским). Так что эта картина, уже отмеченная рядом призов на различных фестивалях, воспринимается за рубежом как квинтэссенция «русскости».

— Русский человек способен просиять перед лицом смерти, и лучше всего это показано именно в книгах Толстого. В «Войне и мире» есть момент, где перед опасным боем солдаты стирают рубахи, чтобы пойти на смертельный подвиг в чистом. Это потрясающая деталь. Собирательный образ достойной встречи последней своей минуты — «воздух» нашей литературы, — отметила Авдотья Смирнова в интервью «Известиям», говоря об идее своего фильма. — Я хотела показать Шабунина человеком, который был мал, ничтожен, даже противен, но вдруг взял и просиял перед лицом смерти.

«История одного назначения» наряду с некоторыми другими российскими фильмами из программы RFW поборется за главный приз фестиваля — «Золотой единорог». Жюри премии традиционно состоит из зарубежных кинематографистов. В этом году его возглавил актер, режиссер и продюсер Брайан Кокс («Черчилль», «Троя», «Идентификация Борна»). Компанию ему составили актриса Ольга Куриленко («Квант милосердия», «Обливион», «Человек, который убил Дон Кихота»), продюсеры Карола Эш и Дэвид Келли, кинокритик The Financial Times Эндрю Джек и другие представители британской индустрии.

— Учитывая политическую ситуацию, я считаю очень важным еще больше поддерживать и укреплять наши культурные связи, а не «покидать корабль». Работы Козинцева, Тарковского, Бондарчука намного важнее политической пропаганды, — заявил Брайан Кокс. — Мне также важно почтить память великого актера Олега Табакова. Я надеюсь, что следующее поколение артистов будет пожинать плоды его наследия.

Имя Олега Табакова во время RFW действительно будет звучать неоднократно. В Pushkin House 1 декабря откроется фотовыставка, посвященная выдающемуся актеру и многолетнему худруку МХТ имени Чехова, а на следующий день состоится показ видеозаписи бенефисного спектакля «Юбилей ювелира», поставленного Константином Богомоловым к 80-летию Олега Павловича по пьесе британского драматурга Николы МакОлифф.

Наверняка об уроках Табакова будет говорить на своем мастер-классе в Лондоне и Владимир Машков, худрук Театра имени Олега Табакова. Также британские театралы смогут посетить мастер-класс режиссера Анатолия Васильева, трехчасовой кинодебют которого «Осел» будет показан в рамках кинопрограммы.