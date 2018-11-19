В Великобритании почтят память Олега Табакова

В Великобритании с 1 по 6 декабря пройдет фотовыставка «Лики Олега / Faces of Oleg», посвященная российскому актеру театра и кино Олегу Табакову.

На открытие выставки в Пушкинском доме приглашены жена Олега Табакова Марина Зудина, его сын Павел и дочь Мария. Откроет выставку британский режиссер и продюсер Брайан Кокс.

Также помимо фотовыставки с 25 ноября по 2 декабря в Британии пройдет Неделя российского кино, на которой также будет организован ряд мероприятий, посвященных памяти артиста.

По завершении кинонедели 2 декабря в театре Royal Haymarket состоится встреча с Владимиром Машковым, и в этот же день в British Film Institute при поддержке российского телеканала «Культура» пройдет показ телеспектакля «Юбилей ювелира» с субтитрами.

«У нас в стране вряд ли найдется такой человек, который не был бы знаком с творчеством Олега Табакова, и мы все скорбим о его утрате. Но такие люди, как Олег Павлович, не уходят бесследно — память о них будет жить вечно. Поэтому мы уверены, что наши соотечественники в Лондоне придут на мероприятия, которые мы организуем, чтобы почтить память великого артиста», — говорит Вадим Лобов, сопродюсер фестиваля, исполнительный директор университета «Синергия».

Мероприятия, посвященные памяти Олега Табакова, могут посетить и другие звездные гости. Среди участников программы этого года будут Константин Хабенский, Данила Козловский, Ирина Горбачева, Аглая Тарасова, Ирина Старшенбаум и другие звезды.

В рамках Недели российского кино в Британии также пройдет ежегодная премия «Золотой единорог». За главный приз в этом году поборются следующие фильмы: «Война Анны», «История одного назначения», «Слоны могут играть в футбол», «Сердце мира» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».

Организатором фестиваля выступает Perkon Productions, а сопродюсером — российский университет «Синергия» при поддержке Министерства культуры России.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Его похоронили 15 марта на Новодевичьем кладбище. Актер открыл «Табакерку» в 1987 году, а в июне 2000-го стал художественным руководителем МХТ имени Чехова.