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Актер Олег Табаков скончался в возрасте 82 лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российский и советский актер, народный артист СССР Олег Табаков скончался на 83-м году жизни в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее СМИ сообщили, что врачи ввели Табакова в состояние искусственной комы. К такой мере прибегают, чтобы снять нагрузку с ослабевших от борьбы с болезнью органов. Позже стало известно, что актер пришел в сознание, однако никого не узнает.

27 ноября стало известно, что Табаков был госпитализирован. У художественного руководителя «Табакерки» и МХТ имени Чехова был диагностирован сепсис.

Олег Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года. В 1953 году он поступил в Школу-студию МХАТ, где был одним из лучших студентов. Табаков является одним из основателей театра «Современник». Он известен зрителям по ролям в таких фильмах, как «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «12 стульев», также Табаков озвучивал кота Матроскина в мультфильмах «Трое из Простоквашино» и «Каникулы в Простоквашино».

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