Курс ЦБ
$
Газета
Главное
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Прямой эфир
/

Незабронзовевший

В Москве на 83-м году жизни скончался Олег Табаков
Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав
Главный слайд
Начало статьи
Незабронзовевший
2017-12-02 21:33:48">
2017-12-02 21:33:48
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сегодня в Москве на 83-м году жизни скончался великий русский актер Олег Табаков — народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР и РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова и «Табакерки».

…Когда в 1965 году по Москве прошел слух, что «Лелик совсем плох», то каждый день к Табакову в больницу приходили прощаться. Великий мастер перевоплощения, он подыгрывал друзьям и коллегам, изображая смертельно больного, трезво понимая при этом, что уйти со сцены — в буквальном смысле этих слов — очень просто.

Табаков_5

Олег Табаков в роли Олега в пьесе Виктора Розова «В поисках радости»

Фото: РИА Новости/Михаил Озерский

«Свой инфаркт я получил по заслугам — переработал», — вспоминал Олег Павлович. Он всегда был опрокинут в работу, но тогда — особенно. Мало спал. Много играл и снимался. И вот его, 29-летнего, неугомонного, ртутного, вечно куда-то спешащего, заставили лежать на спине целых семь недель.

Басилашвили заявил, что смерть Табакова знаменует конец театра

Инфаркт здорово прочистил ему мозги. Из Боткинской Табаков вышел, по его словам, «с большим позитивным зарядом и стал заниматься только тем, что интересно». Утверждал, что благодаря выбранному правилу — отказываться от ненужного и скучного — он и живет так долго.

Табаков выкарабкался и успел сделать столько, что хватило бы на десятерых! Не зря же и до и после того сердечного случая о нем говорили одно и то же: счастливчик, везунчик, баловень судьбы, ванька-встанька, хозяин жизни. Олег Павлович и сам охотно поддерживал и развивал версию о своей удачливости и непотопляемости: «Что ни делаю — всё в лузу». Хотя жилось ему — и в быту, и в любви, и в профессии — куда сложнее, драматичнее, трагичнее...

Да, у него довольно длинная фильмография, множество работ в театре и на радио, однако сколько ролей классического репертуара прошло мимо! Он и сам говорил, что не сыграл в Чехове того, что должен был. Еще студентом с успехом выступил в роли Пети Трофимова, но какой же интересный, учитывая табаковскую хозяйскую хватку и сильные качества кризисного менеджера, получился бы у него Лопахин. Легко представить эти слова, произнесенными его вкусным голосом с фирменным растягиванием гласных: «Я весной посеял маку тысячу десятин и теперь заработал сорок тысяч чистого. А когда мой мак цвел, что это была за картина!»

Табаков_1

Олег Табаков в роли Николая Ростова, «Война и мир».

Фото: РИА Новости
Гафт прокомментировал известие о смерти Олега Табакова

Если брать кино, которое для него было не так важно, как театр, то, разумеется, и там немало упущенных шансов. Достаточно сказать, что он мог бы, да не снялся в таких культовых лентах, как «Баллада о солдате» и «Судьба человека». Мог бы в 1967 году составить пару Ванессе Редгрейв, сыграв Есенина в английском фильме «Айседора», однако вместо Лондона отправился к Фурцевой, чтобы бороться за запрещенный чиновниками Министерства культуры спектакль родного «Современника» — приуроченную к 50-летию революции премьеру пьесы Михаила Шатрова. Стоили ли эти сегодня напрочь забытые «Большевики» — а он их, конечно, отстоял — подобной жертвы? Для Табакова ни тогда, ни после сомнений не было.

Став в 2000 году руководителем «мужского» МХАТа, Табаков, по его мнению, «сократил реализацию своих актерских способностей раза в четыре», бросил силы и время на оздоровление запущенного театра, установив в нем просвещенный абсолютизм. Он был в нем царем. Случайно или нет, но среди желанного несыгранного Олег Павлович называл роли королей да императоров — Эрика XIV в пьесе Стринберга, Калигулу Камю, шекспировского Ричарда III. Хотя в «Гамлете» всегда видел себя не принцем датским, а царедворцем Полонием. Потому что для Табакова не существовало вопроса «Быть или не быть?» Еще как быть!

Табаков_3
Фото: ТАСС/Мудрац Александра
Марина Яковлева поделилась воспоминаниями об Олеге Табакове

Про власть он действительно знал немало. И получал от нее не только пряники в виде званий, премий, орденов, недвижимости. Возможно, многие удивятся, но в 1980 году народный артист Табаков получил запрет на профессию. Московские власти и лично товарищ Гришин, вождь столичных коммунистов, не разрешили ему открыть театр, ныне всем известный как «Табакерка», и запретили преподавать — он якобы плохо влиял на своих студентов: знакомил их с запрещенной литературой и неблагонадежными личностями. Именно тогда у Табакова случился второй инфаркт…

Как хорошо для русского театра, что он не стал гинекологом, как того желала ему мама! Медицине — их семейному, клановому делу — предпочел лицедейство. Но после Олег Павлович гордился, что умеет диагностировать талант не хуже лучших врачей. Сколько его учеников стали настоящими звездами! Впрочем, диагнозы самому себе он ставил довольно четкие, безжалостные, публично признаваясь в том, чего иные бы постеснялись: «Лукавлю и буду лукавить. Мне так удобно». Прямо заявлял, что ему, «легкомысленному авантюристу», присущи «разнообразие и жуликоватая изобретательность в достижении цели, бульдозерность». Ну а как без всего этого построишь театр?

Табаков_2

1982 год, Олег Табаков, директор театра «Современник», на репетиции

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Олегу Павловичу, конечно, когда-нибудь поставят монумент в Москве. Может быть, у созданной им «Табакерки». Первый бронзовый памятник Табакову установили еще при жизни — в августе 2015 года, на его малой родине, в Саратове. «Надеюсь, вы не дадите мне подзатыльник?» — волновался тогда на открытии один из инициаторов этой акции народный артист России Евгений Миронов, табаковский земляк и ученик. А что? Табаков — он такой, он хулиган, он мог…

Табаков_6

Актеры Олег Табаков, Елена Соловей, Юрий Богатырёв на съемочной площадке фильма «Несколько дней из жизни Обломова», 1981 год

Фото: ТАСС/Корженков Е.

Он до последних дней не забронзовел, не стал пародией на себя прежнего. А потому и не стеснялся во время телеинтервью или встреч со зрителями мурлыкать по просьбе простодушного зала голосом кота Матроскина: «А я экономить буду...» Однако молниеносно отрезал, когда спросили, мол, не обидно ли, что вот Смоктуновского помнят по Мышкину и Гамлету, а его — по мультику: «Для нашего родного Простоквашина Матроскин поважнее Гамлета».

Олег Табаков
Российский и советский актер, народный артист СССР Олег Табаков скончался в Москве 12 марта 2018 года. Ему было 82 года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Олег Табаков
С 2000 года артист стал художественным руководителем МХТ им.Чехова, а также основанного им в 1987-м театра под руководством Олега Табакова, известного как «Табакерка»
Фото: РИА Новости/Виталий Арутюнов
Олег Табаков
О госпитализации артиста стало известно еще в ноябре 2017 года, в декабре его ввели в искусственную кому, но позднее врачи сообщили, что состояние Олега Табакова стабилизировалось
Фото: РИА Новости/Николай Шестаков
Олег Табаков
На счету Олега Табакова — не только театральные работы, но и десятки ролей в кино. Без него практически невозможно представить советский и российский кинематограф. На фото: артисты Олег Табаков в роли Обломова (слева) и Юрий Богатырев – Штольц в фильме «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», 1978 год
Фото: ТАСС
Олег Табаков
Кадр из фильма «Гори, гори, моя звезда» — Олег Табаков в роли Владимира Искремаса, 1969 год
Фото: Global Look Press
kinopoisk
За роль Вальтера Шелленберга в многосерийном советском телефильме режиссера Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» и активное участие в создании картины Олег Табаков в 1982 году был удостоен Ордена Трудового Красного Знамени
Фото: Lizard Cinema Trade
kinopoisk
В 1977 году актер сыграл в культовой ленте Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино»
Фото: Азимут
Олег Табаков
С начала 1970-х годов Олег Табаков также занимался подготовкой молодых артистов. В 1976 году он возглавил Школу-студию МХАТ, где выпустил четыре актерских курса. На фото: Олег Табаков на репетиции с молодыми актерами
Фото: ТАСС/Андрей Соловьев
TASS_152592
На протяжении почти двух десятилетий Олег Табаков совмещал руководство труппами двух театров, работу со студентами и съемки в кино. В 2005 году он сыграл князя Долгорукого в фильме Филиппа Янковского «Статский советник»
Фото: ТАСС
Олег Табаков
Вместе с Сергеем Маковецким на церемонии вручения Премии им. Станиславского, 1999 год
Фото: Global Look Press/Natalya Loginova
Олег Табаков
Олег Табаков с супругой актрисой Мариной Зудиной, декабрь 2000 года
Фото: Global Look Press/Natalya Loginova
KAZ_9290_1
Олег Табаков также входил в Совет по культуре и искусству при президенте РФ и возглавлял региональный фестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Олег Табаков
Олег Табаков — заслуженный артист РСФСР, народный артист СССР, лауреат двух Государственных премий и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». На фото: церемония вручения Премии Олега Табакова в 2017 году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прощание с Табаковым пройдет в МХТ имени Чехова
МХТ отменил спектакли в ближайшие три дня в связи со смертью Табакова

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017