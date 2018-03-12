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Прощание с Табаковым пройдет в МХТ имени Чехова

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Прощание с актером и режиссером Олегом Табаковым пройдет в МХТ имени Чехова. Об этом в понедельник сообщили в театре.

«Место прощания — МХТ им. А.П. Чехова. Дату и время мы сообщим дополнительно, пока информации об этом нет», — цитирует НСН сообщение пресс-службы.

Народный артист СССР являлся художественным руководителем театра «Табакерка» и МХТ им. Чехова.

Табаков был госпитализирован 27 ноября 2017 года с диагнозом сепсис. Врачи ввели Табакова в состояние искусственной комы. К такой мере прибегают, чтобы снять нагрузку с органов, ослабевших от борьбы с болезнью.

Олег Табаков скончался в возрасте 82 лет.

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