Гафт прокомментировал известие о смерти Олега Табакова

Российский актер Валентин Гафт прокомментировал известие о смерти народного артиста Олега Табакова, который скончался в Градской больнице в Москве на 83-м году жизни 12 марта.

Гафт рассказал, что Табаков был его другом, они учились на одном курсе. Актер отметил, что ему тяжело и не хочется говорить о смерти Табакова. Также Валентин Гафт назвал друга великим артистом и заявил, что он всегда будет жить.

Ранее СМИ сообщили, что врачи ввели Табакова в состояние искусственной комы. К такой мере прибегают, чтобы снять нагрузку с ослабевших от борьбы с болезнью органов. Позже стало известно, что актер пришел в сознание, однако никого не узнает.