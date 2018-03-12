Марина Яковлева поделилась воспоминаниями об Олеге Табакове

Российская актриса Марина Яковлева рассказала, что скорбит о смерти народного артиста Олега Табакова, и поделилась своими воспоминаниями о работе с легендарным актером.

По ее словам, смерть Табакова — огромная потеря для общества. Она назвала трагическое известие уходом целой эпохи. Актриса рассказала, что Олег Табаков всегда заставлял ее улыбаться и до последнего оставался простым. Особо она отметила его заботу о студентах, как о собственных детях.

Народный артист Олег Табаков скончался в Градской больнице в Москве на 83-м году жизни 12 марта. Ранее СМИ сообщили, что медики ввели артиста в состояние искусственной комы, чтобы снять нагрузку с ослабевших от борьбы с болезнью органов. Позже стало известно, что Табаков пришел в сознание, однако никого не узнает.