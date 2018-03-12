Басилашвили заявил, что смерть Табакова знаменует конец театра

Актер Олег Басилашвили выразил соболезнования родным и близким Олега Табакова и рассказал, что его смерть знаменует близкий конец театра.

Актер рассказал, что новость стала для него потрясением, и назвал смерть артиста громадным горем. По его словам, Олег Табаков был блистательным педагогом и человеком, поднявшим из праха Московский художественный театр.

Также Басилашвили отметил, что Табаков является целой эпохой, а с его смертью она заканчивается, что знаменуется собой и близкий конец театра.

Ранее портал iz.ru сообщал, что народный артист Олег Табаков скончался в Градской больнице в Москве на 83-м году жизни сегодня, 12 марта.