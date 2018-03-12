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МХТ отменил спектакли в ближайшие три дня в связи со смертью Табакова

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Московский художественный театр имени Чехова отменил все спектакли в ближайшие три дня в связи с кончиной художественного руководителя Олега Табакова. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Все спектакли в театре отменены до среды. Также, по данным пресс-службы, в здании театра состоится прощание с народным артистом, сообщает «Интерфакс».

Народный артист Олег Табаков скончался в Градской больнице в Москве на 83-м году жизни 12 марта. Ранее СМИ сообщили, что врачи ввели Табакова в состояние искусственной комы

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