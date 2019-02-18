Лапидарный вердикт: Жюри Берлинале и кинокритики отдали голоса за фильм Надава Лапида "Синонимы"

В столице Германии завершился 39-й Берлинский кинофестиваль. Главный приз — «Золотой медведь» — получила абсурдистская комедия «Синонимы» израильтянина Надава Лапида — отчасти автобиографичная история про молодого еврея, который переезжает в Париж и пытается стать настоящим французом. Решение жюри во главе с Жюльетт Бинош оказалось на редкость удачным и, что редко бывает, полностью сошлось с мнением критики. «Синонимы» лидировали в критическом рейтинге и получили в итоге приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ).

К артистам в составе жюри часто принято относиться со скепсисом: «Что они, покорные инструменты в руках режиссеров, понимают в кино?» Но берлинская коллегия, где их ровно половина, эти стереотипы успешно опровергает. Если судить по призовому раскладу, выбор сделан явно не из-за конъюнктуры, а из соображений искусства. Победа в Берлине подтверждает статус Лапида как одного из самых перспективных новичков сезона. Буквально в прошлом году в Голливуде вышел ремейк его предыдущего фильма «Воспитательница» с Мэгги Джилленхол и Гаэлем Гарсиа Берналем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Глава жюри 69-го Берлинского кинофестиваля актриса Жюльетт Бинош

Кроме того, берлинское жюри покончило и с печальной серией неудач Франсуа Озона, который давно ходит в мэтрах, много и регулярно снимает, постоянно принимает участие в фестивалях «Большой тройки» (Канны, Венеция, Берлин), но всегда остается без наград. В этот раз его фильм «Божьей милостью», мощный кинодокумент, разоблачающий педофилию в католической церкви, удостоился второго по важности «Серебряного медведя» — Гран-при жюри.

Полтора года назад немецкие кинематографисты написали открытое письмо против директора фестиваля Дитера Косслика, возмущенные в том числе слабым присутствием отечественного кино на Берлинале. Косслик накануне своего ухода (этот год станет для него последним в статусе директора), очевидно, внял критике. В основном конкурсе — сразу три фильма режиссеров из Германии, причем два из них отмечены жюри. Лучшим режиссером была названа одна из лидеров «берлинской школы» Ангела Шанелек за фильм «Я была дома, но» — экзистенциальной драмой о немолодой женщине-искусствоведе, которая пытается линейку эстетики примерить к бытовой реальности. Приз имени Альфреда Бауэра за открытие новых горизонтов в киноискусстве получила еще одна немка Нора Финшельдт: ее «Крушитель системы» рассказывает о девочке, страдающей внезапными приступами агрессии.

По-своему показательно, что единственный немецкий фильм, оставшийся без призов, — это «Золотая перчатка» Фатиха Акина, самый скандальный участник конкурса, ультражестокий триллер о реальном гамбургском маньяке, который в 1970-х годах убил и расчленил четырех женщин. Впрочем, создатели явно не в обиде — фильм получил свою долю славы и спокойно преодолеет немецкие границы. Например, «Золотую перчатку» уже купили для российского проката.

За главный приз мог побороться и новый фильм Чжана Имоу «Одна секунда», но буквально за пару дней до премьеры он был снят с фестиваля. Официальная причина — трудности с постпродакшном, но, возможно, дело не обошлось без китайской цензуры. Тем не менее еще две картины режиссеров из Поднебесной остались в конкурсе, одна из них, «Прощай, сын мой» Ван Сяошуая, взяла оба актерских приза. Ван Цзинчунь и Юн Мэй сыграли супругов, переживающих смерть ребенка.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова Режиссер Надав Лапид, получивший «Золотого медведя» за работу над фильмом «Синонимы»

Наконец, награда за сценарий ожидаемо досталась авторам криминальной драмы «Пираньи Неаполя» режиссера Клаудио Джованнези. Фильм основан на одноименной книге журналиста Роберто Савиано, получившего всемирную известность после бестселлера «Гаморра», который уже дважды экранизирован в Италии. Савиано сделал достоянием общественности быт и нравы неаполитанской мафии, за что она давно вынесла ему смертный приговор. Фильм также скоро выйдет в России.

Нужно сказать, что даже без Чжана Имоу в целом программа фестиваля получилась одной из самых сильных за последние годы, а ряд скандалов никак не отразились на рабочей атмосфере форума. Красные дорожки с Энди МакДауэлл или Тильдой Суинтон прекрасно уживались с демонстрациями работников киносетей, требующих повышения зарплат. А мелкая стычка между ультраправыми и антифашистами после показа фильма о холокосте закончилась едва начавшись. Делом уже занимается полиция.

Два российских фильма, которые участвовали в параллельных программах, остались без призов, но получили теплую критику. «Кислота» Александра Горчилина (лучший дебют «Кинотавра»-2018) была отобрана в «Панораму», самую молодежную и дерзкую секцию фестиваля, а «Мальчик русский» Александра Золотухина, работа еще одного выпускника кабардино-балкарской мастерской Александра Сокурова, был показан в рамках «Форума», подборке лучшего экспериментального кино. Показы обеих лент прошли с аншлагом.