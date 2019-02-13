Конец света, юность на скейте и Африка: артисты дебютируют в режиссуре

Не только в России актеры активно ищут себя в смежных профессиях. В рамках Берлинского кинофестиваля сразу три известных голливудских артиста — Кейси Аффлек, Джона Хилл и Чиветель Эджиофор — представили свои первые режиссерские работы. Между ними мало общего и по жанру, и по сюжету, разве что в каждом фильме в центре истории действует герой-подросток. Но есть и еще кое-что, роднящие эти дебюты. А именно — явно личный характер высказываний, а также дистанцирование от голливудской кинофабрики, которая принесла авторам первую известность. Про все три фильма можно сказать, что это штучное, недорогое и независимое кино, снятое по принципу «если не я, то кто».

«Свет моей жизни»

Кейси Аффлек уже давно выбрался из тени старшего брата Бена и даже в чем-то его превзошел. Например, именно он принес в семью первый актерский «Оскар» — за роль в драме «Манчестер у моря». Девять лет назад Кейси уже сворачивал на дорожку режиссуры с мокьюментари «Я все еще здесь» (о том, как Хоакин Феникс якобы ушел из кино читать рэп), но поскользнулся — розыгрыш оценили не все. «Свет моей жизни», участник секции «Панорама» — уже вполне традиционное роуд-муви отца и дочери, правда, в неожиданных предлагаемых обстоятельствах. Действие происходит в недалеком будущем, где после загадочной пандемии вымерли все женщины.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Красная дорожка. Режиссер Кейси Аффлек (слева), актриса Анна Пневски, продюсер Тедди Шварцман

Угрюмые мужчины научились уживаться друг с другом, но звереют от тоски и одиночества. В таком постапокалиптическом мире 11-летняя девочка — крайне ценная диковинка. По этой причине Папа (героя без имени играет сам Аффлек) выдает дочь за сына, благо, пока возраст это позволяет, но на их пути постоянно встречаются догадливые незнакомцы. Поначалу кажется, что отец уж слишком сильно перестраховывается. В любом временном убежище он ищет запасной выход, а если того нет — буквально прорубает его самостоятельно. И неизменно оказывается прав. Лишь единожды Папа разрешает себе расслабиться, и это едва не приводит к катастрофе.

Для фильма, где одна фамилия повторяется в титрах раза четыре (Аффлек еще продюсер и сценарист), «Свет моей жизни» удивительным образом лишен самолюбования. Это крепкая, визуально мощная, хотя и местами затянутая драма. Отчасти фильм напоминает недавний хоррор-хит «Тихое место», где благодаря фантастическому допущению также удалось вынести за скобки всё лишнее и сосредоточиться на одной конкретной эмоции. В случае с Аффлеком — это родительская тревога, беспредметная, изматывающая, но часто спасительная. Как говорит сам режиссер, замысел пришел к нему вместе с отцовством еще десять лет назад, а последующий развод и распад семьи усилили трагическую ноту.

«Середина 90-х»

Если Аффлек шагнул в завтрашний день, то звезда отвязных комедий Джона Хилл («SuperПерцы», «Мачо и ботан») рванул в прошлое — во времена своего детства, когда дети просиживали вечера под игру Street Fighter II и гоняли на скейте. «Середина 90-х» из той же «Панорамы» — ностальгическая история про 13-летнего паренька из трудной семьи (старший брат втихаря отвешивает ему люлей, мать промышляет проституцией), который отчаянно хочет найти друзей. Вода камень точит — в итоге Стиви принимают за своего в шайке хулиганов-скейтеров. Крутые друзья открывают тихоне мир вечеринок, алкоголя и легких наркотиков, но взрослые увлечения приносят с собой и взрослые проблемы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Режиссер Джона Хилл

Хотя фильм густонаселен, ни одной роли для себя Джона Хилл показательно не нашел, явно растворившись в малолетнем герое, которого играет перспективный малый Санни Сулджик. Дебютант отрицает прямые автобиографические параллели — Джона, к счастью, рос в иной социальной среде, и воровать деньги у родителей ему не приходилось — но, естественно, как и все дети улиц середины 90-х, и он пережил период благоговения перед полубогами, которые творили чудеса на деревяшке с колесиками. Специально для фильма Хилл не только собрал аутентичную экипировку скейтера, но и восстановил граффити и облик здания, рядом с которым и сам тусил когда-то.

Словом, «Середина 90-х» точно воспроизводит атмосферу тех лет, однако никаких откровений не предлагает. Это симпатичное, социально точное, но вполне ортодоксальное инди с предсказуемой моралью. Для дебюта — в общем то, что надо. Отдельной строкой стоит отметить отличный подбор актеров, особенно Лукаса Хеджеса, который, казалось, застрял в ролях закомплексованных подростков («Манчестер у моря», «Леди Берд»). Здесь, наоборот, ему досталась роль старшего братца-гопника с проколотыми ушами и в рэперских спортивках, который любит вымещать злобу на Стиви. Их молодую мать, к слову, играет Кэтрин Уотерстон из «Фантастических тварей».

«Мальчик, который обуздал ветер»

Берлинале считается самым социально ответственным фестивалем «Большой тройки» (куда входят также Канны и Венеция). Поэтому международная премьера фильма Чиветеля Эджиофора (номинант «Оскара» за главную роль в «12 лет рабства») здесь более чем уместна. «Мальчик, который обуздал ветер» (секция Berlinale Special Gala) — воодушевляющая драма, которая затрагивает целую серию вечно актуальных вопросов. Тут есть и про жестокость природы, и про цепи бедности, и про щупальца капитализма. В основе сюжета — жизнь изобретателя из Малавии Уильяма Камквамба, чье имя несколько лет назад облетело весь мир. Сценарий основан на его мемуарах, ставших бестселлером.

Фото: Reuters Режиссер Чиветел Эджиофор (второй слева) с исполнителями главных ролей в фильме «Мальчик, который обуздал ветер»

Все в округе знают, что у 13-летнего Уилла золотые руки. Если ломается радио, ясно, куда нести чинить. Уилл хочет учиться в школе, однако у его отца-фермера (сам Эджиофор) нет денег, чтобы заплатить за обучение. Бесконечные дожди топят в грязи несобранный урожай, и без того скудные сбережения тают на глазах. Кроме того, безвыходным положением работяг хотят воспользоваться воротилы табачного бизнеса, предлагающие бросовые цены за их землю. Больше всего на свете родители Уилла хотят, чтобы их дети получили образование и вырвались из круга бедности. Но с каждым месяцем надежды тают, пока однажды в местной библиотеке Уилл не находит способ, как спасти себя и свою деревню.

Британец нигерийского происхождения Чиветель Эджиофор помнит о своих корнях, часто бывает в Африке, и, видимо, неслучайно свой первый фильм он сделал именно там. Можно также утверждать с уверенностью, что вряд ли бы «Мальчик» вообще состоялся, не будь за проектом такой известной фигуры. А даже если бы кто-то попытался взяться, никакие продюсеры не согласились ли бы везти съемочную группу в Малави, где нет инфраструктуры и никогда раньше не снимали кино. Так или иначе, теперь такой фильм есть, и скоро историю Уилла можно будет посмотреть где угодно. Еще в процессе производства в «Мальчика» вложился интернет-гигант Netflix.