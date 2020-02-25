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Трамп обратил внимание на симпатии демократов к Вайнштейну

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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Президент США Дональд Трамп заявил репортерам, что «не был фанатом» голливудского продюсера Харви Вайнштейна в отличие от представителей Демократической партии, сообщает во вторник, 25 февраля, USA Today.

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По словам республиканца, он был немного знаком с продюсером. «Мишель Обама любила его. Хиллари Клинтон любила его», — обратил он внимание.

24 февраля присяжные признали голливудского продюсера виновным по двум из пяти пунктов обвинения, в том числе изнасиловании. Ему грозит до 25 лет тюрьмы. Суд огласит вердикт по скандальному делу 11 марта.

В 2017 году актрисы, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, обвинили Вайнштейна в домогательствах. По словам пострадавших, он в течение 30 лет склонял актрис к близости, обещая содействие в карьерном росте.

На фоне скандала Вайнштейна уволили из его собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в отношении него расследование.

Судебное разбирательство по делу началось в Верховном суде штата Нью-Йорк 6 января 2020 года.

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