Коронный удар: что происходит за закрытыми дверями стадионов

Разгул коронавируса вызвал отмену массовых мероприятий по всему миру. В попытках обуздать COVID-19 большинство стран, где сложилась особенно опасная ситуация, начали проводить спортивные состязания без зрителей. Так, «Ювентус» успел обыграть «Интер» при пустых трибунах и возглавить итальянскую Серию А. Однако это не помогло, и в настоящее время все спортивные мероприятия в Италии отменены полностью. Как спортсмены сражаются за победу без поддержки зрителей — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/xJustPictures.ch/PhilippxHegglinx
В матче Швейцарской национальной лиги по хоккею «Фрибур-Готтерон» и «Цуг» смогли показать друг другу всё, на что способны
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Единственные свидетели борьбы Дуэйна Эванса («Динамо Сассари») и Амара Алибеговича («Виртус-Рома») — товарищи по команде
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lapresse/Massimo Paolone
Матч Лиги чемпионов за закрытыми дверями на итальянском стадионе «Мапеи»
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Фото: Getty Images/SNS Group/Bill Murray
На информационном стенде шотландского стадиона «Маррифилд» во время матча между Шотландией и Францией можно было узнать много нового о коронавирусе
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Мужской масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место
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Противостояние «Интер»–«Лудогорец» в матче Лиги Европы прошло на пустом стадионе
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После того как в калифорнийском округе Риверсайд подтвердился случай заражения коронавирусом, теннисный супертурнир BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе был перенесен на неопределенный срок
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Фото: REUTERS/Kyodo
Скачки на ипподроме Хансин в японской Такарадзуке можно было наблюдать только виртуально, на трибунах царила тишина
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Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
Предварительные сроки возобновления массовых мероприятий, которые называют очень осторожно, — конец марта — начало апреля. Однако, как поведет себя вирус и что ждет человечество через месяц, пока не знает никто
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