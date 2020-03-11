Коронный удар: что происходит за закрытыми дверями стадионов

Разгул коронавируса вызвал отмену массовых мероприятий по всему миру. В попытках обуздать COVID-19 большинство стран, где сложилась особенно опасная ситуация, начали проводить спортивные состязания без зрителей. Так, «Ювентус» успел обыграть «Интер» при пустых трибунах и возглавить итальянскую Серию А. Однако это не помогло, и в настоящее время все спортивные мероприятия в Италии отменены полностью. Как спортсмены сражаются за победу без поддержки зрителей — в фотогалерее «Известий»