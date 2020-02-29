С кислой миной: фестиваль лимонов в Ментоне свернули из-за коронавируса

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
Праздник лимонов отмечают в конце карнавального сезона во французском городе Ментоне. Однако в этом году распоряжением мэра веселье завершилось на неделю раньше запланированного. Причина — эпидемия коронавируса. Всё же ментонцы успели погулять — подробности в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Xinhua
Первые сведения о выращивании цитрусовых в окрестностях Ментоны датируются концом XV столетия
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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Serge Haouzi
Карнавал в Ментоне стали устраивать в 1875 году, а с 1934-го начал проводиться и праздник лимонов. Регион в начале прошлого столетия был главным производителем этого цитруса на европейском рынке
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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Из плодов лимона участники фестиваля создают огромные композиции на заданную тему
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
Тема фестиваля 2020 года — всемирные праздники. Фигуры в шествии представляли культурные традиции разных народов мира
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
Карнавал в Ментоне всегда был одним из самых популярных праздников на Лазурном Берегу Франции. Среди знаменитостей, посещавших его в XIX столетии, была, к примеру, британская королева Виктория
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
По местной (не очень правдоподобной) легенде, лимоны принесла на Лазурный Берег сама праматерь Ева после изгнания из земного рая, дошедшая с Адамом до этих благословенных мест
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
Ментона — последний город перед франко-итальянской границей, потерявшей свое значение после создания Европейского союза
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
Именно близость к Италии, где сейчас стремительно растет количество заболевших COVID-2020, вынудила мэра Ментоны объявить 26 февраля о досрочном закрытии празднеств, «в соответствии с принципом предосторожности», как сказано на официальном сайте фестиваля
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