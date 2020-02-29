С кислой миной: фестиваль лимонов в Ментоне свернули из-за коронавируса

Праздник лимонов отмечают в конце карнавального сезона во французском городе Ментоне. Однако в этом году распоряжением мэра веселье завершилось на неделю раньше запланированного. Причина — эпидемия коронавируса. Всё же ментонцы успели погулять — подробности в фотогалерее «Известий»