Ягодка опять: фестиваль крыжовника в Великобритании

Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Andrew Mccaren
В городке Эгтон-Бридж в Северном Йоркшире завершился традиционный фестиваль крыжовника. Вот уже более 200 лет в первый вторник августа сюда съезжаются лучшие садоводы Великобритании, чтобы продемонстрировать свои достижения. Самые интересные моменты необычного шоу — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Ian Forsyth
Победителем становится самая крупная ягода. В этом году на пьедестал был возложен экземпляр весом 64,56 г, выращенный Грэмом Уостоном
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Andrew Mccaren
Праздник в Эгтон-Бридже — не единственный фестиваль крыжовника в Великобритании, но старейший и самый уважаемый. Он проводится с 1800 года
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Andrew Mccaren
Каждую представленную к конкурсу ягоду тщательно взвешивают на старомодных весах
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Andrew Mccaren
Состязание садоводов и плодов их труда проходит в четырех категориях: красный, белый, желтый и зеленый крыжовник
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Andrew Mccaren
Результаты взвешивания вручную вносятся в разлинованную амбарную книгу — всё как и два столетия назад
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Фото: Getty Images/Ian Forsyth
Одну уступку современности на фестивале всё же позволяют — ягоды привозят в оргкомитет в упаковках из-под куриных яиц
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Фото: Getty Images/Ian Forsyth
Вход для зрителей бесплатен, но всех желающих приглашают сделать посильное пожертвование. Отказывают немногие
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Andrew Mccaren
За взвешивание ягод отвечает местный пенсионер и садовод-любитель Ховард Хебдон
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Andrew Mccaren
Имена победителей любовно вписываются на деревянную скрижаль, изготовленную местными мастерами
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Фото: Getty Images/Ian Forsyth
Съесть чемпиона, конечно, дело немыслимое, но желание попробовать другие ягоды из представленных на фестиваль урожаев вполне допускается и даже приветствуется
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Фото: Getty Images/Ian Forsyth
Кроме главного приза на фестивале вручаются и несколько других, по разным номинациям — так что мало кто из садоводов уходит с шоу расстроенным
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