Пост принят: как прошла карнавальная неделя в Европе

Пока россияне еще пекут масленичные блины, к христианам Европы уже пришел пост (в этом году он начинается у тех, кто следует григорианскому календарю, 26 февраля). Пора карнавальных гуляний закончилась — впрочем, в этом году празднества подпортил коронавирус, добравшийся уже и до предгорий Альп. Тем не менее в большинстве стран континента люди вновь вышли на улицы танцевать и веселиться, как и столетия назад, — подробности в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/dpa/Patrick Seeger
В Роттвайле, городке в немецкой земле Баден-Вюртемберг, зиму издавна провожают «процессией дураков» — Нарреншпрюнг. В этом году почти 4000 членов местной Гильдии дураков пропрыгали через весь город, выкрикивая победное «ву-ху!»
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Фото: Getty Images/dpa/Patrick Seeger
Кроме марша дураков Роттвайль славен и заплывом в деревянных бадьях по каналу, отведенному от реки Некар. Побеждает тот, кто достигнет финиша с сухими ногами
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Фото: Global Look Press/David Tanecek
Богемский карнавал в Праге берет свое начало еще в XIII веке
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Фото: Global Look Press/David Tanecek
По традиции всех участников чешского карнавала делят на «красных», то есть хороших и красивых, и «черных» — у которых с этими качествами не сложилось
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Фото: Global Look Press/David Tanecek
Конечно, карнавал на Мясопустной неделе неплох и в столице Чехии, но за аутентичным весельем стоит прокатиться 110 км до музея под открытым небом в городе Веселый Копец
Словенский аналог Масленицы называется Курентованье. Шумнее и пышнее всего гуляют в старинном Птуе, известном еще с римских времен (здесь был провозглашен императором Веспасиан). Традиции празднования с диковатыми языческими масками немногим моложе
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