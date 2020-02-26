Пост принят: как прошла карнавальная неделя в Европе

Пока россияне еще пекут масленичные блины, к христианам Европы уже пришел пост (в этом году он начинается у тех, кто следует григорианскому календарю, 26 февраля). Пора карнавальных гуляний закончилась — впрочем, в этом году празднества подпортил коронавирус, добравшийся уже и до предгорий Альп. Тем не менее в большинстве стран континента люди вновь вышли на улицы танцевать и веселиться, как и столетия назад, — подробности в фотогалерее «Известий»