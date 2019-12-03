Тяжелый рог: за кем придет Крампус в ночь с 5 на 6 декабря

Согласно многовековой традиции, хорошие дети в Западной Европе получают под Рождество подарки от святого Николая, он же — Санта-Клаус. А вот за плохими в ночь с 5 на 6 декабря является ужасный Крампус — по крайней мере, так считают в Альпах. Подробнее о страшном спутнике Санта-Клауса — в фотогалерее «Известий»