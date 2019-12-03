Тяжелый рог: за кем придет Крампус в ночь с 5 на 6 декабря

Согласно многовековой традиции, хорошие дети в Западной Европе получают под Рождество подарки от святого Николая, он же — Санта-Клаус. А вот за плохими в ночь с 5 на 6 декабря является ужасный Крампус — по крайней мере, так считают в Альпах. Подробнее о страшном спутнике Санта-Клауса — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de/Volker Preusser
Крампусы в разных областях несколько разнятся внешне, но все в обязательном порядке покрыты шерстью и имеют рога и копыта
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/
Ряженые в костюмах обходят дома в ночь с 5 на 6 декабря (день св. Николая Чудотворца)
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Фото: REUTERS/Angelika Warmuth
Крампус обычно имеет при себе связку розог, которые дарит родителям непослушных детей. В наши дни их, впрочем, не используют по назначению, а вешают на стену — для назидания
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Bastiaan Slabbers
Мода на Крампуса перекочевала и за океан — например, в Филадельфии в декабре уже много лет проводится «Крампус-парад»
Этнографы связывают фигуру Крампуса с дохристианскими языческими верованиями. Католическая церковь долго осуждала «бесовские игрища» с участием ряженых, но уже к XVII веку смирилась с народной традицией
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Фото: Global Look Press/Liebl Daniel/zeitungs
В Австрии Крампус был запрещен в 1934 году ультраправым правительством канцлера Дольфуса. Запрет продержался до середины 1950-х
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Фото: Global Look Press/Liebl Daniel/zeitungs
Современные дети Крампуса уже не очень боятся и с удовольствием залезают в его страшную повозку, в которой он увозит маленьких негодников прямиком в преисподнюю
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Фото: Global Look Press/Liebl Daniel/zeitungs
Крампус «водится» в Австрии, Южной Баварии, Венгрии, Словении, Чехии, Хорватии и на севере Италии
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