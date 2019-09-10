Предпоследний герой: как украсть Пресвятую Деву

В испанской Андалусии прошли сражения по случаю Каскаморраса — ежегодного праздника, который здесь отмечают уже шестое столетие. Из города Гуадикс в город База отправляется посланник, который должен похитить статуэтку Пресвятой Девы из старого монастыря. На входе в Базу его поджидают извалявшиеся в грязи местные жители с краской и яйцами…
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Fermin Rodriguez
История Каскаморраса началась еще в конце XV века, когда рабочий родом из Гуадикса при разрушении женского монастыря в Базе нашел на развалинах статуэтку Пресвятой Девы
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Fermin Rodriguez
Жители Базы решили, что Дева должна остаться в городе, представители Гуадикса пытались оспорить это решение
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Фото: REUTERS/Jon Nazca
И та, и другая сторона проявили чудеса дипломатии, в итоге был найден компромисс: База отдаст статуэтку, если представитель Гуадикса сможет пробраться в монастырь, не испачкав одежду
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Fermin Rodriguez
С тех пор ежегодно, на протяжении пяти веков, в Гуадиксе выбирают каскаморраса — человека, который со своей группой поддержки отправится за Девой. По пути в Базу он периодически останавливается отдохнуть и поднимает над головой флаг с изображением святой, сопровождающие опускаются на колени и молятся
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Фото: REUTERS/Marcelo del Pozo
У входа в Базу его уже ждут. Горожане, с ног до головы извалявшиеся в черной маслянистой жидкости, пытаются остановить незваных гостей, забрасывая их яйцами, обливая краской и водой
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Фото: REUTERS/Marcelo del Pozo
И каждый год им это удается. Незадачливый вор возвращается в свой город, где его также поливают всем, что попадется под руку, и забрасывают помидорами
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Фото: REUTERS/Jon Nazca
Завершается поход всеобщим весельем — в течение трех дней жители обоих городов танцуют, поют и угощают друг друга сладостями
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Fermin Rodriguez
На праздник собираются не только представители двух противоборствующих городов, но и заезжие испанцы, а также множество туристов. И никому из них еще не удавалось уйти из Базы чистым
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Фото: REUTERS/Marcelo del Pozo
Каскаморрас был признан национальным туристическим достоянием Испании в 2006 году
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