Предпоследний герой: как украсть Пресвятую Деву

С тех пор ежегодно, на протяжении пяти веков, в Гуадиксе выбирают каскаморраса — человека, который со своей группой поддержки отправится за Девой. По пути в Базу он периодически останавливается отдохнуть и поднимает над головой флаг с изображением святой, сопровождающие опускаются на колени и молятся