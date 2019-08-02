Красавицы и чудовище: в Непале отметили победу над демоном

В Непале отметили Гатемангал – праздник, посвященный победе над демоном Гхантакарной. По легенде, в древности чудище терроризировало местных жителей, требуя денег и подарков, похищало самых красивых девушек, выжигало поля своим дыханием, пожирало детей. Но однажды лягушки спасли людей, заманив демона в болото и утопив его. В честь этого события каждый год в период новолуния месяца шравана, который длится с 23 июля по 22 августа, непальцы сжигают чучело Гхантакарны, чтобы отпугнуть его дух и прочих демонов
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Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar
Гхантакарна был очень страшным. Его тело было сине-красно-черным, а в ушах висели колокола. Когда он двигался, колокола звенели
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REUTERS/Navesh Chitrakar
Чучело Гхантакарны для праздника делают из соломы и подручных материалов
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REUTERS/Navesh Chitrakar
Изготовлением демона занимается вся деревня
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REUTERS/Navesh Chitrakar
Можно сделать своего маленького личного демона и тоже сжечь его
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Narayan Maharjan
В день праздника по улицам проходят ряженые с трещотками, которые отпугивают злых духов
Посмотреть на расправу с демоном собираются все местные жители и множество туристов
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Narayan Maharjan
В кульминационный момент наступает всеобщая радость
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REUTERS/Navesh Chitrakar
Дымом костра стараются окурить себя и своих детей, чтобы укрепить их здоровье и дух
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Narayan Maharjan
Празднующие читают молитвы и просят удачи и процветания
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Narayan Maharjan
Здесь же продают различные амулеты, защищающие от злых духов и разных недугов. Непальцы для этой цели используют металлические кольца
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Archana Shrestha
После того, как чучело сожжено и брошено в воду, начинается всеобщее веселье. На ярмарке можно попробовать традиционные угощения из риса, принять участие в ритуальных танцах, послушать национальные песни
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