Красавицы и чудовище: в Непале отметили победу над демоном

В Непале отметили Гатемангал – праздник, посвященный победе над демоном Гхантакарной. По легенде, в древности чудище терроризировало местных жителей, требуя денег и подарков, похищало самых красивых девушек, выжигало поля своим дыханием, пожирало детей. Но однажды лягушки спасли людей, заманив демона в болото и утопив его. В честь этого события каждый год в период новолуния месяца шравана, который длится с 23 июля по 22 августа, непальцы сжигают чучело Гхантакарны, чтобы отпугнуть его дух и прочих демонов