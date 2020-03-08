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Трое эвакуированных с Diamond Princess россиян выписаны после выздоровления

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Фото: ТАСС/Рустам Кильсинбаев
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Трое россиян, эвакуированных из Японии с круизного лайнера Diamond Princess в конце февраля, выписаны из больницы в Казани после выздоровления от коронавируса COVID-19. Об этом 8 марта во время визита в республику Татарстан сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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«Выписали всех пациентов в удовлетворительном состоянии без замечаний», — приводит его слова «Интерфакс».

Всего в республиканской инфекционной больнице на карантине находились восемь россиян. У троих из них было подтверждено заражение коронавирусом.

По состоянию на 8 марта в России в общей сложности зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции, из них 2 у граждан КНР, 11 у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 у гражданина Италии.

Восемь граждан России были доставлены из Японии в Казань 23 февраля. Они находились на круизном лайнере Diamond Princess, который вышел из японского города Иокогама 20 января на маршрут Кагосима–Гонконг–Окинава. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили коронавирус COVID-2019, позднее на плохое самочувствие пожаловались еще несколько человек. В итоге на лайнере заболевание было диагностировано как минимум у 634 туристов из разных стран.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 8 марта по всему миру зарегистрировано 105 427 заболевших COVID-19, скончались 3 583 пациента. Всего о случаях заболевания сообщила 101 страна.

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