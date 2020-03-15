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Канцлер Австрии назвал коронавирус главным вызовом со времен Второй мировой

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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Крупнейшим вызовом со времен Второй мировой войны назвал COVID-19 в субботу, 14 марта, канцлер Австрии Себастьян Курц.

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«Мы стоим перед крупнейшим вызовом в Австрии со времен Второй мировой войны. Сейчас надо спасать жизни людей. Кроме того, надо спасать нашу экономику и наши рабочие места», — сказал он в эфире телеканала ORF 2.

Канцлер сравнил ситуацию с распространением коронавируса в Австрии и Италии.

«Австрия отстает от Италии на 10–14 дней. Нужно действовать очень решительно сейчас и ввести в республике экстренные меры с понедельника (16 марта). Это делается для того, чтобы распространение вируса было максимально замедлено. Для этого каждый должен помочь и внести свой вклад», — сказал Курц.

Австрийские власти для минимизации последствий запретили до апреля проведение крупных массовых мероприятий. Администрации центральных музеев, театров, кино, ночных клубов и спортивных объектов объявили о закрытии площадок до 3 апреля в соответствии с указом правительства. Занятия во всех учебных заведениях переводятся на удаленный режим до 12 апреля.

Кроме того, с 16 марта Австрия закрывает торговые точки, за исключением продуктовых магазинов, аптек и заправок, и ограничивает время работы ресторанов до 15:00.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в республике составляет 655. Один человек умер, шестеро выздоровели.

С воскресенья, 15 марта, горнолыжные курорты федеральной земли Тироль в Австрии досрочно прекратили свою работу из-за распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в 129 странах, где произошло заражение, зафиксировано более 150 тыс. заболевших, умерли более 5,8 тыс. человек.

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